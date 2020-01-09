ВСП уволил судью Барышевского суда, которая приостановила лицензию SkyUp

Об этом сообщила пресс-служба ВСП.

Дисциплинарное дело в отношении Литвиненко было открыто на основании дисциплинарных жалоб на действия судьи при осуществлении правосудия по делу № 355/771/19 по иску к ООО “Авиакомпания SkyUp” о защите прав потребителей, прекращение действия, нарушающего право, и принудительное исполнение обязанности в натуре, поданных адвокатом Толкачёвым Д.И. в интересах ООО “Авиакомпания SkyUp” и народным депутатом Украины Геращенко А.Ю.

Отмечается, что Литвиненко при решении вопроса о наличии/отсутствии оснований для принятия мер обеспечения иска осуществила вмешательство в деятельность SkyUp, что запрещено законом.

Также установлены обстоятельства, свидетельствующие о том, что судья приняла к производству исковое заявление и рассмотрела заявление об обеспечении иска с нарушением правил территориальной юрисдикции.

Кроме того, Литвиненко не учла специфику правоотношений, возникших между истцом и ответчиком, и, как следствие, оставила без внимания положения специального законодательства в этой области, а именно Воздушного кодекса Украины.

“Высший совет правосудия решил уволить Литвиненко Елену Леонидовну с должности судьи Барышевского районного суда Киевской области на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины”, – отметили в пресс-службе.