ВСП уволил судью Барышевского суда, которая приостановила лицензию SkyUp

Об этом сообщила пресс-служба ВСП.
Дисциплинарное дело в отношении Литвиненко было открыто на основании дисциплинарных жалоб на действия судьи при осуществлении правосудия по делу № 355/771/19 по иску к ООО “Авиакомпания SkyUp” о защите прав потребителей, прекращение действия, нарушающего право, и принудительное исполнение обязанности в натуре, поданных адвокатом Толкачёвым Д.И. в интересах ООО “Авиакомпания SkyUp” и народным депутатом Украины Геращенко А.Ю.
Отмечается, что Литвиненко при решении вопроса о наличии/отсутствии оснований для принятия мер обеспечения иска осуществила вмешательство в деятельность SkyUp, что запрещено законом.
Также установлены обстоятельства, свидетельствующие о том, что судья приняла к производству исковое заявление и рассмотрела заявление об обеспечении иска с нарушением правил территориальной юрисдикции.
Кроме того, Литвиненко не учла специфику правоотношений, возникших между истцом и ответчиком, и, как следствие, оставила без внимания положения специального законодательства в этой области, а именно Воздушного кодекса Украины.
“Высший совет правосудия решил уволить Литвиненко Елену Леонидовну с должности судьи Барышевского районного суда Киевской области на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины”, – отметили в пресс-службе.
- В среду, 12 июня, стало известно, что Барышевский суд Киевской области постановил приостановить действие лицензии украинской авиакомпании SkyUp. В решении указано, что иск против компании подал один из пассажиров. Причиной значилось “системное невыполнение обязательств перед клиентами, задержки рейсов и отсутствие контроля за выполнением норм авиабезопасности”. В SkyUp решение Барышевского суда назвали незаконным и подали апелляционную жалобу в Апелляционный суд Киевской области.
- Позже выяснилось, что иск подавала жительница Барышевки Оксана Пасенко, однако сама женщина заявила, что никогда не была клиентом SkyUp. Она написала заявление об отказе от иска.
- В истории с иском к SkyUp Airlines обнаружили косвенную связь с олигархом Игорем Коломойским.
- Совладелец компании SkyUp Airlines Александр Альба заявил, что адвокат “истца” по делу о лицензии авиакомпании SkyUp Евгений Ривный умышленно затягивает апелляционный процесс по решению Барышевского райсуда Киевской области.
- Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство в отношении судьи Барышевского районного суда Елены Литвиненко, которая приостановила действие лицензии украинского лоукостера SkyUp.