Об этом сообщило американское издание The New York Times.

По словам пресс-секретаря ВОЗ Маргарет Харрис, вспышка бубонной чумы в Китае не представляет высоких рисков.

“Мы наблюдаем за вспышкой в Китае, мы внимательно следим за происходящим в партнерстве с властями Китая и Монголии. На данный момент мы не видим высокого риска, но мы наблюдаем за этим, внимательно следим”, – пояснила она.

СПРАВКА. Чума является инфекционным заболеванием, передающимся человеку от блох животных. Чума может проходить тяжело в легочной или септической форме, при этом летальность достигает от 30 до 100 процентов. В Средние века чума была причиной нескольких пандемий, во время которых в Европе умерло около 50 миллионов человек. По состоянию на сегодняшний день чума легко лечиться при помощи современной профилактики и антибиотиков.