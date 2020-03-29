Жители ряда стран и городов с самого начала вспышки коронавируса COVID-19 носят хирургические маски. Это воспринимается как должное, иначе на тебя будут смотреть как на социального изгоя. Но есть страны, в которых маска на лице до сих пор не считается необходимой.

Об этом говорится в материале британского агентства ВВС.

“Попробуйте выйти из дома без маски в Гонконге, Сеуле или Токио в эти дни, и на вас тут же посмотрят неодобрительно… Но во многих других частях света, от Великобритании и США до Сиднея и Сингапура, все еще вполне приемлемо ходить с незакрытым лицом”, – говорится в статье.

Журналисты попытались разобраться, почему так происходит.

Как отмечает агентство, дело тут не только в правительственных директивах или советах врачей, но также в истории и культурных привычках.

Позиция ВОЗ

С самого начала вспышки Всемирная организация здравоохранения дала четкий совет относительно ношения масок. Согласно этой рекомендации, их должны носить только две категории людей: те, кто болен и у кого проявились симптомы коронавируса, а также те, кто ухаживает за людьми с COVID-19.

В остальных случаях носить маску в ВОЗ не рекомендовали, на что есть ряд объективных причин. Одна из них заключается в том, что маска не считается надежной защитой от коронавируса (согласно исследованиям, он распространяется воздушным путем в виде крошечных капель, выделяемых человеком при кашле и чихании).

По словам экспертов, частое мытье рук с мылом намного более эффективная защита.

Кроме того, снятие маски требует особой аккуратности, так как можно занести вирус на руки. А ее ношение может создавать у человека ложное ощущение безопасности.

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Каково отношение к маскам в разных странах

Несмотря на рекомендации экспертов, в некоторых странах Азии маски носят все жители поголовно. Там это считается безопасным способом защитить себя и окружающих.

В частности, на материковом Китае, в Гонконге, Японии, Таиланде и на Тайване бытует мнение, что переносчиком вируса может быть любой, даже здоровый человек. И тот, кто носит маску в качестве жеста доброй воли, защищает других от потенциальной инфекции.

Кое-где власти настоятельно призывают жителей носить маску, а в ряде регионов Китая человека даже могут арестовать и наказать за ее отсутствие.

Тем временем в Индонезии и на Филиппинах во время вспышки коронавируса жители крупных городов сами начали носить маски, чтобы защитить себя.

Для многих из этих стран ношение маски было культурной нормой еще до начала вспышки COVID-19. Они даже стали чем-то наподобие модного аксессуара. Например, в какой-то момент в Гонконге стали очень популярны маски Hello Kitty.

В странах Восточной Азии многие люди носят маски, когда болеют или в случае аллергии, так как считается невежливым открыто чихать или кашлять.

Вспышка вируса Sars в 2003 году, затронувшая ряд стран этого региона, также показала важность ношения масок, особенно в Гонконге, где наблюдалась высокая смертность. Как подчеркивается в статье, главное отличие в отношении к маскам на Западе и в Азии заключается в том, что в азиатских странах люди еще недавно пережили эпидемию, и их воспоминания “все еще свежи и болезненны”.

Кроме того, в Юго-Восточной Азии, особенно в более густонаселенных городах, многие носят маски на улицах просто из-за загрязнения.

Также бытует мнение, что повсеместное ношение масок является наглядным напоминанием об опасности коронавируса, которое будет стимулировать людей лучше соблюдать правила гигиены.

“Надевать маску каждый день перед выходом на улицу – это как ритуал, как надевать униформу. И, соблюдая ритуал, человек ощущает необходимость следовать тому, что символизирует эта униформа: то есть следовать правилам гигиены, не трогать лицо, избегать людных мест и соблюдать социальную дистанцию”, – объясняет Дональд Лоу, профессор Гонконгского университета науки и технологии.

В свою очередь эпидемиолог Бенджамин Каулинг из Гонконгского университета полагает, что “если в людном месте на большинстве людей надеты маски”, то это все же может повлиять на передачу вируса.

Тем временем в некоторых странах (таких как Япония, Индонезия и Таиланд) уже наблюдается дефицит масок. А в Южной Корее ввели ограничения на их распределение.

Возникли опасения, что люди начнут повторно использовать одноразовые маски, что негигиенично, либо покупать их на черном рынке, либо носить самодельные маски, которые бесполезны.

Как отмечает ВВС, в странах Азии людей без масок осуждают настолько, что могут даже не пускать в магазин или учреждение.

В Гонконге некоторые таблоиды опубликовали на своих обложках фотографии выходцев с Запада, которые не носят масок и веселятся группами в районе ночных клубов. Все это сопровождалось критикой туристов за недостаточные меры предосторожности.

В то же время в западных странах, где ношение масок не стало нормой, те, кто все же ходит в маске, часто испытывают недоверие и даже агрессию со стороны окружающих. Не помогает и тот факт, что чаще всего в маске ходят выходцы из Азии.