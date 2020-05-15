Из-за вспышки коронавируса COVID-19 в Дарницком доме-интернате для девушек в Киеве проверят другие подобные учреждения на наличие вируса у работников и воспитанников.

Об этом проинформировали в пресс-службе Киевской городской госадминистрации (КГГА).

Соответствующее поручение дал мэр столицы Виталий Кличко. Всего в Киеве восемь интернатных учреждений.

“Несмотря на все ограничительные меры, в Дарницком доме-интернате таки произошла вспышка коронавирусной инфекции. Лабораторно подтвержден 81 случай: 53 воспитанницы и 28 работников. Сейчас заведение закрыто на карантин. На въезде на территорию дежурят спасатели и полиция. В связи с этим мэр поручил проверить другие интернатные учреждения города, которых всего в Киеве восемь. Сейчас подозрений на заболевание в других учреждениях нет”, – отметили в КГГА.

Проверки в интернатах начнутся завтра. Все подопечные и персонал учреждений будут протестированы на коронавирус.

В КГГА уточнили, что на сегодняшний день в интернатных учреждениях находятся 2108 человек:

• Дарницкий детский дом-интернат – 80;

• Святошинский детский дом интернат – 86;

• Киевский пансионат ветеранов труда – 230;

• Киевский психоневрологический интернат – 184;

• Ново-Белицкий психоневрологический интернат для мужчин – 369;

• Пуща-Водицкий психоневрологический интернат – 318;

• Киевский гериатрический пансионат – 197;

• Святошинский психоневрологический интернат – 644.