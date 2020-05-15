Об этом проинформировали в пресс-службе Киевской городской госадминистрации (КГГА).
Соответствующее поручение дал мэр столицы Виталий Кличко. Всего в Киеве восемь интернатных учреждений.
“Несмотря на все ограничительные меры, в Дарницком доме-интернате таки произошла вспышка коронавирусной инфекции. Лабораторно подтвержден 81 случай: 53 воспитанницы и 28 работников. Сейчас заведение закрыто на карантин. На въезде на территорию дежурят спасатели и полиция. В связи с этим мэр поручил проверить другие интернатные учреждения города, которых всего в Киеве восемь. Сейчас подозрений на заболевание в других учреждениях нет”, – отметили в КГГА.
Проверки в интернатах начнутся завтра. Все подопечные и персонал учреждений будут протестированы на коронавирус.
В КГГА уточнили, что на сегодняшний день в интернатных учреждениях находятся 2108 человек:
• Дарницкий детский дом-интернат – 80;
• Святошинский детский дом интернат – 86;
• Киевский пансионат ветеранов труда – 230;
• Киевский психоневрологический интернат – 184;
• Ново-Белицкий психоневрологический интернат для мужчин – 369;
• Пуща-Водицкий психоневрологический интернат – 318;
• Киевский гериатрический пансионат – 197;
• Святошинский психоневрологический интернат – 644.
- Ранее сегодня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком доме-интернате для девушек коронавирусом инфицирован 81 человек – как воспитанницы, так и сотрудники. Изначально заболевание обнаружили у женщины-работницы.
- Полиция Киева открыла уголовное производство по факту нарушения санитарных норм в Дарницком доме-интернате.