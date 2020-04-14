Об этом заявил замглавы Николаевской ОГА Александр Трайтли в видеообращении.
“Проведение религиозных обрядов дома и несоблюдение карантинных мер стали основными причинами распространения коронавирусной инфекции на территории Николаевской области. На сегодня в области зарегистрировано 14 случаев заболевания, из них 9 были выявлены за последние сутки. Все больные находятся в тесном кругу общения по религиозному признаку”, – сказал Трайтли.
Аналогичные заражения произошли в Днепре и Киево-Печерской лавре, подчеркнул чиновник.
“Призываю: прислушайтесь к советам властей и медиков. Религиозные массовые мероприятия в условиях эпидемии несут реальную угрозу не только вашей жизни, но и вашим близким, окружающим, всем остальным гражданам нашего государства. Призываю вас поддержать инициативу президента Украины Пасха дома”, – добавил Трайтли.
По данным ОГА, в области снова приостановлена работа всех рынков из-за несоблюдения карантинных требований.
- Ранее Президент Владимир Зеленский призвал украинцев с пониманием и ответственностью относиться к ограничениям во время карантина и “не превращаться в оскорбленных детей”.