Об этом заявил замглавы Николаевской ОГА Александр Трайтли в видеообращении.

“Проведение религиозных обрядов дома и несоблюдение карантинных мер стали основными причинами распространения коронавирусной инфекции на территории Николаевской области. На сегодня в области зарегистрировано 14 случаев заболевания, из них 9 были выявлены за последние сутки. Все больные находятся в тесном кругу общения по религиозному признаку”, – сказал Трайтли.

Аналогичные заражения произошли в Днепре и Киево-Печерской лавре, подчеркнул чиновник.

“Призываю: прислушайтесь к советам властей и медиков. Религиозные массовые мероприятия в условиях эпидемии несут реальную угрозу не только вашей жизни, но и вашим близким, окружающим, всем остальным гражданам нашего государства. Призываю вас поддержать инициативу президента Украины Пасха дома”, – добавил Трайтли.

По данным ОГА, в области снова приостановлена работа всех рынков из-за несоблюдения карантинных требований.