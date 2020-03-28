Если темпы распространения коронавируса COVID-19 в Нью-Йоркской агломерации не спадут, вспышка там может быть серьезнее, чем в китайском городе Ухань или в итальянском регионе Ломбардия.

Об этом идет речь в исследовании издания The New York Times.

Журналисты отмечают, что нет гарантий, что нынешние тенденции сохранятся: возможно, социальное дистанцирование замедлит или остановит COVID-19 в Нью-Йорке.

Однако на сегодняшний день, согласно данным исследования, в Нью-Йоркской агломерации темпы роста случаев заражения выше, чем в регионах Китая и Италии (когда они находились на таком же этапе распространения COVID-19).

Как подчеркивают журналисты, в других городах США, в частности, Детройте и Новом Орлеане, без профилактических мероприятий вспышки могут быстро обостриться. В то же время в Сиэтле и Сан-Франциско, наоборот, есть прогресс в снижении темпов распространения коронавируса.

Для сравнения журналисты составили графики. Кривая первого графике показывает прирост новых заражений за март.

На втором графике прирост показан не в отношении конкретного промежутка времени.

Журналисты пишут, что в настоящее время скорость распространения коронавируса в Нью-Йорке составляет более 30 % процентов ежедневно, и вспышка пока не идет на спад. Сейчас в городе проживает 20 млн человек, а коронавирусом заразились более 43 тысяч.

Согласно составленной журналистами таблице, в Ухане средний показатель заболеваемости составляет 4,5 человека на тысячу населения, в Ломбардии – 3,5, а в Нью-Йорке – уже 2,15.

Показатель смертности в Нью-Йорке составляет 0,03 на тысячу населения против 0,48 – в Ломбардии и 0,23 – в Ухане.

Журналисты подчеркивают, что все сравнения “являются иллюстративными, но не точными”, поскольку в разных странах вспышки заболевания возникли и длятся в течение разного времени.