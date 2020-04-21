Жители американского штата Нью-Йорк подали иск в суд против Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обвинив ее в "грубой небрежности" при реагировании на пандемию коронавируса COVID-19, а также в сокрытии информации.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Совместный иск троих жителей округа Уэстчестер (одного из наиболее пострадавших от коронавируса) был подан в понедельник в федеральный суд в Уайт-Плейнсе, штат Нью-Йорк.

Истцы – Ричард Клинг и Стив Роткер из Нью-Рошелл (пригорода Нью-Йорка) и Дженнаро Пурчиа из Скарсдейла.

Они обвинили ВОЗ в неспособности: быстро объявить о пандемии коронавируса; контролировать реакцию Китая на первоначальную вспышку COVID-19; предоставить рекомендации по лечению, а также инструкции по правильному реагированию на вспышку (в том числе посредством ограничений на поездки); координировать глобальные ответные меры.

Истцы также обвинили организацию в сговоре с правительством Китая и сокрытии данных относительно серьезности вспышки коронавируса, что привело к многочисленным жертвам.

“ВОЗ… участвовала в сокрытии пандемии COVID-19 в Китае… ВОЗ способствовала распространению коронавируса по всему миру, в том числе в США и штате Нью-Йорк”, – говорится в иске, который цитирует телеканал Fox News.

Истцы требуют от ВОЗ компенсации ущерба за вред, который она причинила пострадавшим от коронавируса американцам. Сумма компенсации не озвучивается. По мнению истцов, ущерб причинен 756 тысячам жителей округа Уэстчестер.

В указанном округе по состоянию на вечер понедельника было подтверждено 776 смертей от COVID-19.

В ВОЗ пока не прокомментировали журналистам информацию об иске.