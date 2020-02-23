В Италии были приняты строгие чрезвычайные меры, включая запрет на проведение публичных мероприятий в 10 муниципалитетах после резкого увеличения числа заражений новым типом коронавируса.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Ранее сообщалось, что вирус распространился на севере Италии, в основном в административных областях Ломбардия и Венето. Также есть заразившиеся в областях Эмилия-Романья, Лацио и Пьемонт.

11 городков в этих двух северных провинциях закрыты на карантин. Около 50 тыс. местных жителей получили предписание от властей не выходить из дому. Без специального разрешения отныне запрещено входить или покидать зоны, где был зафиксирован новый вирус.

Во многих городах вводятся строгие ограничительные меры. Пострадавшие регионы закрываются на карантин. Отменяются занятия в школах и университетах, приостановлены разнообразные публичные мероприятия, в том числе спортивные, включая три матча Серии А. Из-за случаев заболевания коронавирусом в этих регионах были перенесены матчи “Интер” – “Сампдория”, “Аталанта” – “Сассуоло” и “Верона” – “Кальяри”. Все три игры должны были состояться 23 февраля. О новых датах проведения матчей станет известно позднее.

В Ломбардии прекращены все религиозные службы в церквях и храмах. В Милане, где проходит Неделя моды, дом Армани объявил, что 23 февраля проведет показ мод без зрителей за закрытыми дверями. Мероприятие будет транслироваться на сайте модного дома.

Знаменитый миланский театр “Ла Скала” на своей странице в Facebook в воскресенье объявил, что приостанавливает работу из-за распространения коронавируса – в качестве меры предосторожности.