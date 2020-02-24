В Италии от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, умер шестой пациент.

Об этом сообщает итальянская телерадиокомпания RAI.

Согласно сообщению, женщина страдала онкологическим заболеванием и умерла в одной из больниц города Брешиа на севере страны.

Согласно обновленным данным, количество случаев заражения коронавирусом в Италии возросло до 229. Больше всего зафиксировано в Ломбардии (172 заболевших). В Венето — 32 случая COVID-19, Эмилии-Романье — 18, Пьемонте — три и три в Лацио.

В настоящий момент Италия занимает третье место в мире по количеству зараженных коронавирусом после Китая и Южной Кореи.