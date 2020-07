Об этом сообщает The Washington Post.

Губернатор штата Гэвин Ньюсом пояснил введение локдауна резким увеличением случаев заражения коронавирусом.

NEW: #COVID19 cases continue to spread at alarming rates.

CA is now closing indoor operations STATEWIDE for:

-Restaurants

-Wineries

-Movie theaters, family entertainment

-Zoos, museums

-Cardrooms

Bars must close ALL operations.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) July 13, 2020