В американском штате Калифорния из-за вспышки коронавируса власти приняли решение снова ввести локдаун. Так, закрывают церкви, кинотеатры, музеи, зоопарки, бары и рестораны.

Об этом сообщает The Washington Post.

Губернатор штата Гэвин Ньюсом пояснил введение локдауна резким увеличением случаев заражения коронавирусом.

NEW: #COVID19 cases continue to spread at alarming rates. CA is now closing indoor operations STATEWIDE for: -Restaurants

-Wineries

-Movie theaters, family entertainment

-Zoos, museums

-Cardrooms Bars must close ALL operations. — Gavin Newsom (@GavinNewsom) July 13, 2020

“Я надеюсь, что все мы осознаем, что, если мы все еще были связаны с каким-то представлением о том, что когда-нибудь, когда станет тепло, он (коронавирус) уйдет или каким-то образом уйдет на летние месяцы или на выходные – этот вирус не сделал ни того, ни другого”, – пояснил он.

Так, в Калифорнии закрываются бары и рестораны, казино, развлекательные центры, кинотеатры, музеи и зоопарки.

В 30 из 58 округов штата должны прекратить работу парикмахерские, фитнес-центры, торговые центры и церкви.

Жители этих округов обязаны носить защитные маски в общественных местах.

Губернатор написал, что число зараженных в штате растет с “пугающей скоростью”.

На сегодняшний день в Калифорнии зарегистрировано более 330 тысяч случаев заболевания коронавирусом и свыше 7 тысяч случаев смерти.

Губернатор также отметил, что решение о локдауне в части округов приняли после того, как количество людей, у которых диагностировали коронавирус, за две недели возросло на 20%. В целом, на территории штата проживают порядка 40 миллионов человек. Также стремительно растет количество пациентов, которые нуждаются в интенсивной терапии.

На территории США заболеваемость коронавирусом за последние две недели выросла в 40 из 50 штатов. Аналогичная к Калифорнии ситуация в Аризоне, Техасе и Флориде. Там о дополнительных ограничениях пока не сообщали. За последнюю неделю начало расти количество случаев заражения в Северной Дакоте, округе Колумбия, Кентукки, Монтане, Колорадо.