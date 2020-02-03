Об этом сообщает американская газета The New York Times.
Как сообщалось ранее, 24 января в Китае анонсировали, что намерены в течение 10 дней возвести и оборудовать здание новой больницы на 1000 мест в городе Ухань, где наблюдается вспышка нового коронавируса.
В понедельник, 3 февраля, мэр Уханя Чжоу Сянвань официально передал новый госпиталь военным, которые будут отвечать за операции.
При этом последние приготовления заканчивались в тот же день. Строители в касках, медперсонал в защитных костюмах, а также мужчины и женщины в военной форме еще в полдень суетились вокруг пыльной площадки.
Всего в строительстве были задействовали 7 тысяч рабочих, которые работали круглосуточно в течение этих 10 дней. Меры предосторожности на рабочем месте включали проверку температуры, чтобы попытаться обнаружить признаки коронавирусной инфекции.
Как отмечают журналисты, многие пациенты и их родственники с нетерпением ждали открытия новой больницы коронавируса, но в понедельник некоторые были разочарованы — больница не принимает людей, которые предполагают, что могли заразиться. В учреждение допускают только людей с подтвержденным диагнозом, переведенных из других больниц.
3 февраля больница уже приняла первых пациентов из других медучреждений.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. По состоянию на 3 февраля количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV превысило 17 тысяч. Более 350 из них — летальные.
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