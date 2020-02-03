В китайском городе Ухань, где наблюдается вспышка заражения новым коронавирусом, за 10 дней построили новую больницу. Учреждение уже принимает пациентов.

Об этом сообщает американская газета The New York Times.

Как сообщалось ранее, 24 января в Китае анонсировали, что намерены в течение 10 дней возвести и оборудовать здание новой больницы на 1000 мест в городе Ухань, где наблюдается вспышка нового коронавируса.

В понедельник, 3 февраля, мэр Уханя Чжоу Сянвань официально передал новый госпиталь военным, которые будут отвечать за операции.

При этом последние приготовления заканчивались в тот же день. Строители в касках, медперсонал в защитных костюмах, а также мужчины и женщины в военной форме еще в полдень суетились вокруг пыльной площадки.

Всего в строительстве были задействовали 7 тысяч рабочих, которые работали круглосуточно в течение этих 10 дней. Меры предосторожности на рабочем месте включали проверку температуры, чтобы попытаться обнаружить признаки коронавирусной инфекции.

Как отмечают журналисты, многие пациенты и их родственники с нетерпением ждали открытия новой больницы коронавируса, но в понедельник некоторые были разочарованы — больница не принимает людей, которые предполагают, что могли заразиться. В учреждение допускают только людей с подтвержденным диагнозом, переведенных из других больниц.

3 февраля больница уже приняла первых пациентов из других медучреждений.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. По состоянию на 3 февраля количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV превысило 17 тысяч. Более 350 из них — летальные.