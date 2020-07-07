Следующая встреча лидеров стран "нормандской четверки" может состояться в августе, но при условии выполнения договоренностей, достигнутых на саммите в Париже в декабре 2019 года.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы “Свобода слова” на ICTV.

“Следующая встреча политических лидеров четырех стран нормандского формата в Берлине, по большому счету, должна произойти после того, как будет понятно, что выполненный “Париж”. Я убежден, что в течение августа такая встреча возможна. При условии, что мы действительно движемся навстречу”, – сказал он.

Резников также отметил, что не идеализирует российскую сторону в переговорном процессе и совершенно четко понимает, когда она затягивает время, а когда действительно пытается чего-то добиться.

На видео с 25 мин. 45 сек.