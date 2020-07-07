Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы “Свобода слова” на ICTV.
“Следующая встреча политических лидеров четырех стран нормандского формата в Берлине, по большому счету, должна произойти после того, как будет понятно, что выполненный “Париж”. Я убежден, что в течение августа такая встреча возможна. При условии, что мы действительно движемся навстречу”, – сказал он.
Резников также отметил, что не идеализирует российскую сторону в переговорном процессе и совершенно четко понимает, когда она затягивает время, а когда действительно пытается чего-то добиться.
На видео с 25 мин. 45 сек.
- Ранее сообщалось, что во время встречи советников “нормандской четверки” в Берлине, Россия требовала от Украины до 6 июля представить в Трехсторонний контактной группе проект изменений в Конституцию относительно Донбасса.