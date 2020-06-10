Когда: 15 июня, 17:00 – 18:30.
Регистрация: по ссылке.
Вопросы к обсуждению:
1. Изменения в налоговом законодательстве в связи с вступлением в силу Закона №466 (законопроект 1210).
2. Амнистия капиталов.
3. Судьба налоговой милиции.
4. Реформа налоговых и таможенных органов.
5. Сотрудничество с общественными организациями и Исполнительным комитетом реформ.
Модератор встречи:
Татьяна Лисовец, Глава Комитета АЮУ по налоговому и таможенному праву, старший партнер “Соколовский и Партнеры”.
Внимание! Для участия в мероприятии предварительная регистрация обязательна по ссылке. Линк на подключение вы получите после регистрации.
Организаторы сохраняют за собой право прекратить регистрацию в случае превышения возможного количества участников.
По желанию Вы можете осуществить благотворительный взнос по ссылке.