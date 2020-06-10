Ассоциация юристов Украины приглашает к участию в онлайн-встрече с Даниилом Гетманцевым, главой комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Когда: 15 июня, 17:00 – 18:30.

Регистрация: по ссылке.

Вопросы к обсуждению:

1. Изменения в налоговом законодательстве в связи с вступлением в силу Закона №466 (законопроект 1210).

2. Амнистия капиталов.

3. Судьба налоговой милиции.

4. Реформа налоговых и таможенных органов.

5. Сотрудничество с общественными организациями и Исполнительным комитетом реформ.

Модератор встречи:

Татьяна Лисовец, Глава Комитета АЮУ по налоговому и таможенному праву, старший партнер “Соколовский и Партнеры”.

Внимание! Для участия в мероприятии предварительная регистрация обязательна по ссылке. Линк на подключение вы получите после регистрации.

Организаторы сохраняют за собой право прекратить регистрацию в случае превышения возможного количества участников.

По желанию Вы можете осуществить благотворительный взнос по ссылке.