Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает корреспондент #Букв.

“Сразу после COVID-19 у нас должна состояться в нормандской формате … Надо говорить, надо договариваться, я готов к любому формату. Мне все равно”, – сказал Зеленский.

Он добавил, что власти перезагрузила минскую группу и дали статус Минском процесса

Также Зеленский отметил, что нужно разговаривать с Путиным и ему все равно в каком формате это будет.