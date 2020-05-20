Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает корреспондент #Букв.
“Сразу после COVID-19 у нас должна состояться в нормандской формате … Надо говорить, надо договариваться, я готов к любому формату. Мне все равно”, – сказал Зеленский.
Он добавил, что власти перезагрузила минскую группу и дали статус Минском процесса
Также Зеленский отметил, что нужно разговаривать с Путиным и ему все равно в каком формате это будет.
- Напомним, разведение на линии фронта, на дополнительных трех участках, было договорено во время последней встречи в нормандской формате, не проводилось.
- Сегодня, 20 мая, в Мариинском парке состоится пресс-конференция Президента Владимира Зеленского. Но сейчас в Киеве дождь, а локацию на открытом воздухе не оборудовали навесами.