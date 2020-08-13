Более половины украинцев готовы проголосовать на референдуме за вступление Украины в Европейский Союз и свыше 47% - за вступление в НАТО.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова совместно с центром SOCIS.

Так, респондентам был задан вопрос: как бы они проголосовали, если бы в ближайшее время проходил референдум по поводу вступления Украины в ЕС и НАТО.

В итоге за вступление в Евросоюз высказались 57,9 % опрошенных, против – 26,9 %. Еще 5,8 % респондентов сообщили, что не принимали бы участия в референдуме.

За вступление в НАТО готовы проголосовать 47,7% опрошенных, против этого высказались 32,8 %. А 6,5 % респондентов не принимали бы участия в голосовании.

Исследование проводилось в период с 21 по 28 июля 2020 года методом стандартизированного интервью “face-to-face” по месту жительства респондентов. Результаты представляют взрослое население Украины в целом (старше 18 лет) без учета неподконтрольных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей по таким показателям, как возраст, пол, тип поселения (город/село) и разделение страны на области. Всего опрошено 4 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет.