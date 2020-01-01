С 1 января 2020 года вступил в силу закон об обличителях коррупции, опубликованный в парламентской газете "Голос Украины" 16 ноября.

Об этом сказано в тексте закона.

Согласно документу, обличитель – физическое лицо, сообщившее о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, если такая информация стала ему известна в связи с его трудовой, профессиональной, хозяйственной, общественной, научной деятельностью, прохождением службы или учебы, или участием в предусмотренных законодательством процедурах.

Закон об обличителях коррупции гарантирует право на вознаграждение тем, кто укажет на неправомерные действия другого человека. Вознаграждение гарантируется, если взятка или нанесенный государству ущерб в 5 тысяч и более раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц. Речь идет о взятках свыше 10 миллионов гривен.

За обличение коррупционера гражданин может получить 10 % от суммы взятки или от суммы нанесенного ущерба. При этом, размер вознаграждения не может превышать 3000 минимальных заработных плат – 12,5 млн гривен.

Обличитель сможет сообщить о коррупционном преступлении: уполномоченным непосредственно на работе (внутренние каналы), в СМИ (внешние каналы) или анонимно Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) либо иным органам (регулярные каналы).

Анонимные сообщения будут проверять только если они будут содержать информацию о конкретном лице и факты, которые можно проверить. Проверка может длиться в течение 15 дней (в случае необходимости сроки могут продлить до 30 дней).

В документе указано, что обличители и члены их семей будут находиться под защитой государства: им могут предоставить охрану.

Незаконное разглашение или использование лицом в своих интересах информации о обличителе, его близких влечет наложение штрафа от 1000 до 2500 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год.