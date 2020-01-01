С 1 января 2020 года вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности.

Об этом сказано в тексте закона.

Так, согласно 80 статье Конституции Украины, народным депутатам Украины больше не гарантируется неприкосновенность. Согласно новой редакции, депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Уголовное производство против народных избранников теперь сможет открыть исключительно Генеральный прокурор Украины. Это означает, что начало дела в отношении любого преступления депутата будет зависеть от фигуры главы ГПУ.

Проводить досудебное расследование уголовных производств в отношении народных депутатов смогут следователи НАБУ и Госбюро расследований.

Ходатайства могут быть рассмотрены с обязательным участием народного депутата (следственный судья должен его заблаговременно уведомить об этом).

То есть, если следователь захочет получить доступ к банковским документам нардепа, он не сможет этого сделать, пока нардеп не явится лично в суд. Также следователь не сможет арестовать, например, оружие, которое является орудием преступления, или же полученные в результате преступления средства.

Без разрешения следственного судьи, вынесенного на основании ходатайства главы ГПУ задержание нардепа разрешается только в случае, если последнего застали во время совершения или непосредственно после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления (связанного с применением насилия, или спровоцировавшего гибель человека).