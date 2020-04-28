Об этом проинформировали в пресс-службе Национального банка Украины.
“Сразу хотим успокоить: закон существенно не изменит жизнь 95 % клиентов банков, ведь они уже идентифицированы. Закон не меняет обычные операции граждан. Принимался он для того, чтобы испортить жизнь схемщикам, а не усложнить жизнь простым людям”, – отметили в НБУ.
В Нацбанке уточнили, что те изменения, которые прописаны в законе, все участники рынка могут внедрить до конца года. Для этого есть переходный период.
В Национальном банке также обнародовали ответы на самые актуальные вопросы, которые могут возникнуть у украинцев (в частности, относительно денежных переводов):
1. Что теперь с оплатой коммуналки?
Ничего нового. Идентификация плательщика коммунальных услуг не нужна, как и других простых платежей.
2. Хочу перевести родственнику 10 тыс. гривен с карты на карту. Есть ли какие-то ограничения?
Нет никаких изменений для переводов с карты на карту. Можно свободно переводить деньги в пределах сумм, разрешенных банком. В банке уже есть вся информация о владельце карты. Таким образом, это идентифицированный клиент.
3. Если нужно перевести 10 тысяч грн наличными? Как лучше это сделать и нужна ли дополнительная проверка?
Осуществить эту операцию можно в отделении банка.
При совершении операций на сумму более 5 тысяч гривен в банковских кассах будет необходимо показывать документ, удостоверяющий личность (паспорт).
Другой способ – перевод через терминалы самообслуживания, банкоматы с функцией приема наличных. Тут личность будет необходимо подтвердить с помощью карты (следовательно, необходимо иметь счет).
Как отметили в НБУ, если терминал имеет считыватель данных с карточки, то операцию можно провести “и на 10 тыс. грн, и на 20 тыс. грн”. Если же такого считывателя нет, и верификацию провести нельзя, то перевод можно осуществить в пределах лимита до 5 тысяч гривен. Те финансовые компании, которые не оборудовали терминалы считывателями, могут это сделать до конца года.
На практике это нововведение означает, что анонимно нельзя будет, например, пополнить чью-то карту, а также сделать денежный перевод на сумму более 5 тысяч гривен.
4. Как пополнять кредитку через терминал?
Принцип аналогичный: до 5 тыс. гривен без идентификации. От 5000 – в отделении банка или через Программно-технический комплекс самообслуживания (ПТКС), что технологически может обеспечить проверку плательщика.
5. Если человек арендует квартиру за 10 тыс. гривен в месяц и ранее переводил эти деньги владельцу квартиры на карту. Теперь нужно дробить платеж?
Дробить платежи на части не требуется, поскольку для переводов с карты на карту закон ничего не меняет.
“Если вы будете пополнять карту через терминал, то все зависит от того, есть ли у такого терминала лимит. Если он установлен на уровне 5 тыс. гривен, то больше вы перевести не сможете”, – уточнили в НБУ.
6. Если дважды перевести по 5 тыс. гривен на карту, ее не заблокируют?
Нет. Как объяснили в НБУ, это низкорисковая операция.
“Одиночные переводы на 10 или 20 тысяч гривен не интересуют тех, кто их проверяет. И потребности в подтверждении происхождения средств здесь нет. Закон о финмониторинге о другом. Банки должны фокусироваться на самых высоких зонах риска – операциях свыше 400 тыс. гривен, а также на необычных операциях клиентов. Например, клиент занимается 10 лет торговлей овощей, а затем переводит деньги на оплату металлолома на сотни тысяч гривен”, – рассказали в пресс-службе
7. Если человек покупает телевизор в интернет-магазине за 40 тыс. гривен, какие здесь “подводные камни”?
Если платить картой – то ничего нового (если оплата картой осуществляется в интернет-магазине за товар или услугу, то такой перевод средств необходимо лишь сопровождать номером карточки плательщика).
“Если доставка телевизора будет через почтового оператора, а оплата наложенным платежом – то вспоминаем о правилах работы с наличностью. Почтовик попросит у вас личные документы”, – проинформировали в НБУ.
8. Как быть с переводом из-за границы на валютный счет? Есть ли лимиты?
Вы уже идентифицированный клиент, если у вас есть валютный счет в банке. Никаких лимитов и ограничений в таком случае не установлено.
9. Хочу перевести 10 тысяч гривен при помощи международной системы переводов. Нужна ли идентификация?
Да, при осуществлении этой операции необходимо идентифицировать и верифицировать плательщика. То есть клиенту нужно иметь с собой паспорт и объяснить, что это за платеж, например, указать в реквизитах, что это помощь родственникам.
10. Если человек идет в отделение банка осуществить перевод на 100 тыс. гривен или открывать депозит на 150 тыс. гривен. Он взял с собой паспорт. Справка о доходах нужна?
Нет, не нужна. Клиенты банков не должны предоставлять информацию об источниках происхождения средств по простым операциям на “допороговые” суммы.
Подтверждать происхождение средств надо только во время крупных операций – более 400 тыс. гривен.
11. А если перевод на 500 тыс. гривен, а источников происхождения нет? Заблокируют ли счет и “заморозят” ли средства на нем?
Как разъяснили в НБУ, банк не блокирует безосновательно счета клиентов, если имеет о них всю необходимую информацию.
“Вы же когда открывали счет, то заполняли анкету, указывали информацию о себе и доходах. Банк знает историю операций клиента и знает, какие операции являются привычными для него. Согласитесь, странно, если студент, который ежемесячно получает стипендию одну тысячу гривен, потом купит квартиру за миллион гривен?! В то же время абсолютно нормальной будет эта операция для клиента со средним или выше среднего уровнем доходов”, – отметили в Национальном банке.
12. Как пользоваться электронным кошельком, если теперь требуется идентификация? А для пополнения мобильного счета она тоже нужна?
Да, идентификация и верификация владельцев электронных кошельков необходима. Но не таких кошельков, которые используются для оплаты мобильных услуг (для них сделано исключение в законе).
Речь идет о клиентах, которые самостоятельно открывают электронные кошельки, чтобы осуществлять по ним различные операции – покупать товары, платить за услуги. Таких пользователей финансовые учреждения должны будут до конца года идентифицировать и верифицировать. Обычно для этого нужны будут их паспорт и идентификационный код.
Операции через такие кошельки будут лимитированными, и если клиент будет придерживаться этих лимитов, он сможет пройти упрощенную идентификацию.
- 6 декабря прошлого года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Впоследствии его подписал президент Владимир Зеленский.