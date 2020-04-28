Сегодня в Украине вступил в силу закон о финансовом мониторинге, который направлен на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем.

Об этом проинформировали в пресс-службе Национального банка Украины.

“Сразу хотим успокоить: закон существенно не изменит жизнь 95 % клиентов банков, ведь они уже идентифицированы. Закон не меняет обычные операции граждан. Принимался он для того, чтобы испортить жизнь схемщикам, а не усложнить жизнь простым людям”, – отметили в НБУ.

В Нацбанке уточнили, что те изменения, которые прописаны в законе, все участники рынка могут внедрить до конца года. Для этого есть переходный период.

В Национальном банке также обнародовали ответы на самые актуальные вопросы, которые могут возникнуть у украинцев (в частности, относительно денежных переводов):

1. Что теперь с оплатой коммуналки?

Ничего нового. Идентификация плательщика коммунальных услуг не нужна, как и других простых платежей.

2. Хочу перевести родственнику 10 тыс. гривен с карты на карту. Есть ли какие-то ограничения?

Нет никаких изменений для переводов с карты на карту. Можно свободно переводить деньги в пределах сумм, разрешенных банком. В банке уже есть вся информация о владельце карты. Таким образом, это идентифицированный клиент.

3. Если нужно перевести 10 тысяч грн наличными? Как лучше это сделать и нужна ли дополнительная проверка?

Осуществить эту операцию можно в отделении банка.

При совершении операций на сумму более 5 тысяч гривен в банковских кассах будет необходимо показывать документ, удостоверяющий личность (паспорт). Другой способ – перевод через терминалы самообслуживания, банкоматы с функцией приема наличных. Тут личность будет необходимо подтвердить с помощью карты (следовательно, необходимо иметь счет).

Как отметили в НБУ, если терминал имеет считыватель данных с карточки, то операцию можно провести “и на 10 тыс. грн, и на 20 тыс. грн”. Если же такого считывателя нет, и верификацию провести нельзя, то перевод можно осуществить в пределах лимита до 5 тысяч гривен. Те финансовые компании, которые не оборудовали терминалы считывателями, могут это сделать до конца года.

На практике это нововведение означает, что анонимно нельзя будет, например, пополнить чью-то карту, а также сделать денежный перевод на сумму более 5 тысяч гривен.

4. Как пополнять кредитку через терминал?

Принцип аналогичный: до 5 тыс. гривен без идентификации. От 5000 – в отделении банка или через Программно-технический комплекс самообслуживания (ПТКС), что технологически может обеспечить проверку плательщика.

5. Если человек арендует квартиру за 10 тыс. гривен в месяц и ранее переводил эти деньги владельцу квартиры на карту. Теперь нужно дробить платеж?

Дробить платежи на части не требуется, поскольку для переводов с карты на карту закон ничего не меняет.

“Если вы будете пополнять карту через терминал, то все зависит от того, есть ли у такого терминала лимит. Если он установлен на уровне 5 тыс. гривен, то больше вы перевести не сможете”, – уточнили в НБУ.

6. Если дважды перевести по 5 тыс. гривен на карту, ее не заблокируют?

Нет. Как объяснили в НБУ, это низкорисковая операция.

“Одиночные переводы на 10 или 20 тысяч гривен не интересуют тех, кто их проверяет. И потребности в подтверждении происхождения средств здесь нет. Закон о финмониторинге о другом. Банки должны фокусироваться на самых высоких зонах риска – операциях свыше 400 тыс. гривен, а также на необычных операциях клиентов. Например, клиент занимается 10 лет торговлей овощей, а затем переводит деньги на оплату металлолома на сотни тысяч гривен”, – рассказали в пресс-службе

7. Если человек покупает телевизор в интернет-магазине за 40 тыс. гривен, какие здесь “подводные камни”?

Если платить картой – то ничего нового (если оплата картой осуществляется в интернет-магазине за товар или услугу, то такой перевод средств необходимо лишь сопровождать номером карточки плательщика).

“Если доставка телевизора будет через почтового оператора, а оплата наложенным платежом – то вспоминаем о правилах работы с наличностью. Почтовик попросит у вас личные документы”, – проинформировали в НБУ.

8. Как быть с переводом из-за границы на валютный счет? Есть ли лимиты?

Вы уже идентифицированный клиент, если у вас есть валютный счет в банке. Никаких лимитов и ограничений в таком случае не установлено.

9. Хочу перевести 10 тысяч гривен при помощи международной системы переводов. Нужна ли идентификация?

Да, при осуществлении этой операции необходимо идентифицировать и верифицировать плательщика. То есть клиенту нужно иметь с собой паспорт и объяснить, что это за платеж, например, указать в реквизитах, что это помощь родственникам.

10. Если человек идет в отделение банка осуществить перевод на 100 тыс. гривен или открывать депозит на 150 тыс. гривен. Он взял с собой паспорт. Справка о доходах нужна?

Нет, не нужна. Клиенты банков не должны предоставлять информацию об источниках происхождения средств по простым операциям на “допороговые” суммы.

Подтверждать происхождение средств надо только во время крупных операций – более 400 тыс. гривен.

11. А если перевод на 500 тыс. гривен, а источников происхождения нет? Заблокируют ли счет и “заморозят” ли средства на нем?

Как разъяснили в НБУ, банк не блокирует безосновательно счета клиентов, если имеет о них всю необходимую информацию.

“Вы же когда открывали счет, то заполняли анкету, указывали информацию о себе и доходах. Банк знает историю операций клиента и знает, какие операции являются привычными для него. Согласитесь, странно, если студент, который ежемесячно получает стипендию одну тысячу гривен, потом купит квартиру за миллион гривен?! В то же время абсолютно нормальной будет эта операция для клиента со средним или выше среднего уровнем доходов”, – отметили в Национальном банке.

12. Как пользоваться электронным кошельком, если теперь требуется идентификация? А для пополнения мобильного счета она тоже нужна?

Да, идентификация и верификация владельцев электронных кошельков необходима. Но не таких кошельков, которые используются для оплаты мобильных услуг (для них сделано исключение в законе).

Речь идет о клиентах, которые самостоятельно открывают электронные кошельки, чтобы осуществлять по ним различные операции – покупать товары, платить за услуги. Таких пользователей финансовые учреждения должны будут до конца года идентифицировать и верифицировать. Обычно для этого нужны будут их паспорт и идентификационный код.

Операции через такие кошельки будут лимитированными, и если клиент будет придерживаться этих лимитов, он сможет пройти упрощенную идентификацию.