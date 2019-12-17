С 17 декабря вступили в силу новые правила приема в высшие учебные заведения в 2020 году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Украины.

Согласно правилам, на бакалавра впервые будут принимать сертификаты ВНО четырех годов: 2017 (кроме иностранного языка), 2018, 2019 и 2020 по всем предметам.

Абитуриент сможет подавать сертификаты в любой комбинации, например, в одном пакете один сертификат 2017 года, другой – 2018 или любого другого, также можно подать результаты тестирования по всем предметам за один год.

Регистрация в электронных кабинетах и загрузка в них документов стартует 1 июля, прием заявлений и документов – 13 июля. Подать заявления можно до 18:00 22 июля для тех, кто поступает только по сертификатам ВНО, и до 18:00 16 июля для тех, кому еще нужен творческий конкурс, собеседование или вступительный экзамен.

Порогом для поступления на бюджет будет 125 баллов, но абитуриенты могут подать пять заявлений на любые специальности.

Для поступления на специальности “Стоматология”, “Медицина” и “Педиатрия” порог составит 150 баллов ВНО по второму и третьему конкурсному предмету. Немного повысился конкурсный балл на специальностях “Право”, “Публичное управление и администрирование”, “Международные отношения” – со 130 до 140.

“В том году творческие зачеты и конкурсы обязательно проводились перед подачей документов в вуз. Так удалось избежать любой возможности манипулировать их результатами, подгоняя их под результаты ВНО. Такая практика продолжиться и в 2020 году. Вместе с тем, перенесут и вступительные экзамены для некоторых категорий абитуриентов (участники АТО, поступающие с заболеваниями, которые являются преградой для сдачи ВНО) до начала подачи заявлений”, – добавили в министерстве.

Абитуриентам бакалаврата на основе младшего специалиста нужно обязательно подавать сертификаты ВНО по украинскому языку и литературе, а для специальностей “Экономика” и “Управление и администрирование”, “Публичное управление и администрирование” нужен сертификат тестирования по математике (или истории Украины для поступления на контракт).

“Впервые будет госзаказ на подготовку младших бакалавров как на степень высшего образования. Важно, что для этих поступающих не будет действовать порог в 125 баллов для участия в конкурсе на бюджет”, – сообщили в Минобразования.

Также в 2020 году хотят расширить перечень специальностей, для которых нужно сдавать единый вступительный экзамен по иностранному языку по технологии ВНО на магистратуру. В 2019 их было 32, а со следующего года – более 80.

Также отныне подать электронное заявление можно не только абитуриентам после 11 класса, а и для поступающих на магистра после бакалавриата.

Сообщается также, что по новым правилам расширяются возможности абитуриентов с особенными образовательными потребностями. С 2020 года вуз должен обеспечивать таких поступающих необходимыми условиями для сдачи экзаменов.