Об этом Кулеба написал на своей странице в Twitter, отвечая на вопрос пользователя.

“Возможно вступление в НАТО страны в состоянии войны или оккупированных территорий? Прошу ответить да или нет”, – спросили у вице-премьера.

На это Кулеба ответил утвердительно.

“Вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями”, – написал он.

  • Украина и НАТО окончательно согласовали проведение совместных учений по защите критической инфраструктуры в Черноморском регионе “Несокрушимая устойчивость-2020” в Одессе.
  • В декабре прошлого года Верховная Рада приняла постановление о первоочередных шагах по приобретению полноправного членства Украины в НАТО.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Украине нет смысла подавать новую заявку о Плане действий по членству (ПДЧ) в Альянсе.