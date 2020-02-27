Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что вступить в НАТО можно и при наличии временно оккупированных территорий.

Об этом Кулеба написал на своей странице в Twitter, отвечая на вопрос пользователя.

“Возможно вступление в НАТО страны в состоянии войны или оккупированных территорий? Прошу ответить да или нет”, – спросили у вице-премьера.

На это Кулеба ответил утвердительно.

“Вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями”, – написал он.