Об этом Кулеба написал на своей странице в Twitter, отвечая на вопрос пользователя.
“Возможно вступление в НАТО страны в состоянии войны или оккупированных территорий? Прошу ответить да или нет”, – спросили у вице-премьера.
На это Кулеба ответил утвердительно.
“Вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями”, – написал он.
- Украина и НАТО окончательно согласовали проведение совместных учений по защите критической инфраструктуры в Черноморском регионе “Несокрушимая устойчивость-2020” в Одессе.
- В декабре прошлого года Верховная Рада приняла постановление о первоочередных шагах по приобретению полноправного членства Украины в НАТО.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Украине нет смысла подавать новую заявку о Плане действий по членству (ПДЧ) в Альянсе.