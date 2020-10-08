Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
“До этого предприниматели были вынуждены тратить время и значительные средства на администрирование Книги отзывов и предложений, которая находилась в каждом торговом отделе и в каждом зале заведения общественного питания. В год такие расходы достигали более 44 млн гривен. В эту сумму включались организационные расходы, назначение ответственного за нее, рассмотрение жалоб. Стоит заметить, что наличие Книги не гарантировало решения проблемных вопросов, которые возникали у покупателей”, – говорится в сообщении.
В ведомстве посоветовали потребителям оставлять свои отзывы через “горячую линию”, электронное и классическое переписки или социальные сети.
- Напомним, в марте 2019 года Кабинет Министров принял решение отменить устаревшие акты по ведению бизнеса, которые были актуальны еще в 90-х годах, а также обязательное ведение книг жалоб и предложений.