Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

“До этого предприниматели были вынуждены тратить время и значительные средства на администрирование Книги отзывов и предложений, которая находилась в каждом торговом отделе и в каждом зале заведения общественного питания. В год такие расходы достигали более 44 млн гривен. В эту сумму включались организационные расходы, назначение ответственного за нее, рассмотрение жалоб. Стоит заметить, что наличие Книги не гарантировало решения проблемных вопросов, которые возникали у покупателей”, – говорится в сообщении.

В ведомстве посоветовали потребителям оставлять свои отзывы через “горячую линию”, электронное и классическое переписки или социальные сети.