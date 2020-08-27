В четверг, 27 августа, будут обнародованы результаты, кто из абитуриентов прошел на бюджет в высшие учебные заведения.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

“27 августа состоится обнародование рекомендаций на обучение на места государственного или регионального заказа для получения степени бакалавра. В электронных кабинетах поступающих напротив того заявления, по которому будет рекомендация на бюджет, статус изменится на “Рекомендовано к зачислению”, – отмечается в сообщении.

Для зачисления на место бюджета абитуриенты должны будут до 18:00 31 августа представить следующие оригиналы документов в вуз:

• копию документа, удостоверяющего личность;

• оригинал документа об образовании и приложение к нему;

• копию военно-учетного документа (кроме случаев, предусмотренных законодательством);

• сертификаты ВНО;

• 4 цветные фотографии 3Х4;

• заявление на вступление (для абитуриентов, которые подавали заявления через электронный кабинет);

• другие документы, предусмотренные правилами приема конкретного учреждения образования.

В МОН уточнили, что из-за ситуации с распространением коронавируса в Украине в этом году абитуриенты могут подать документы в заведения высшего образования (ЗВО) по электронной почте, подписав соответствующие сканкопии квалифицированной электронной подписью (КЭП/ЭЦП), или отправить обычной почтой (с обязательным описанием вложений).

Абитуриентам, которые подавали электронное заявление и получили рекомендации к зачислению, необходимо сформировать из электронного кабинета и подписать КЭП или распечатать/написать собственноручно и подписать соответствующее заявление на поступление.

Отправка документов средствами почтовой связи осуществляется с обязательным описанием вложений в адрес приемной комиссии учреждения образования (указанный в Реестре субъектов образовательной деятельности).

Отправка документов с использованием квалифицированной электронной подписи осуществляется на электронный адрес приемной комиссии учреждения (указанный в Реестре субъектов образовательной деятельности).

В случаях дистанционной подачи документов предоставление их оригиналов и заключение договора об обучении между учреждением высшего образования и поступающим осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты начала обучения.

Тот, кто откажется от рекомендации или не выполнит требования к зачислению в определенные сроки, не получит бюджетное место.

Зачисление на бюджет состоится 5 сентября.

У тех абитуриентов, которые не получат никакой рекомендации на бюджет 27 августа, статус напротив всех заявлений останется “Допущено к конкурсу”. Все эти заявления автоматически участвуют в конкурсе на контракт.

В случае получения рекомендации на контракт напротив таких заявлений статус изменится на “Рекомендовано к зачислению (обучение за средства физических и юридических лиц)”. Этот статус может появиться напротив нескольких заявлений – тогда поступающий имеет возможность самостоятельно определить, какое именно предложение выбрать.

Сроки приема оригиналов документов на контракт определяет само учебное учреждение, но в целом зачисление может продолжаться до 30 сентября.