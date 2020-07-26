Об этом сообщает штаб ООС.
“Еще раз подчеркиваем, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, действовать в соответствии с нормами Международного права и национального законодательства Украины в случае не только наступательных, но и провокационных действий вооруженных формирований РФ, проведение противником диверсионно-разведывательных операций и создание угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждение или уничтожение инфраструктуры “, – говорится в сообщении.
Также на различных участках линии разграничения предусмотрена работа корреспондентов и съемочных групп отечественных и иностранных СМИ.
- Ранее сообщалось, что подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к “полному и всеобъемлющему прекращению огня” на линии разграничения на Донбассе, которое должно вступить в силу с 27 июля 2020 года.