Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что позиции украинские военнослужащих на Донбассе после обострения обстановки остались неизменными.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

По словам министра, украинские военнослужащие заранее знали о готовящейся атаке и смогли дать отпор.

“Мы заранее знали о скоплении вражеской техники еще до того, как противник начал активные действия. Поэтому успели подготовиться, чтобы дать российско-оккупационным войскам достойный отпор”, — сказал он.

Загороднюк также сообщил, что во время обстрела украинских военным пришлось оставить один из наблюдательных постов, но ни одна из боевых позиций не была потеряна.

“Позиции подразделений Объединенных сил после артиллерийских обстрелов и наступательных действий врага остались неизменными. Во время массированного обстрела со стороны противника один из наблюдательных постов, который находится впереди наших основных боевых позиций, было временно оставлено украинским защитниками. При этом одной из боевых позиций потеряно не было”, — заверил он.

Также министр сообщил, что сейчас на месте боев для выяснения всех обстоятельств находится начальник Генерального штаба — Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

Напомним, 18 февраля под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения, начался бой. Боевые действия происходили в Луганской области вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный (недалеко от Золотого). Во время сегодняшней атаки оккупантов на Донбассе погиб 22-летний гранатометчик Максим Хитайлов.