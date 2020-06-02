В Вооруженных силах Украины отреагировали на задержание россиянами украинского военного.

Об этом сообщает пресс-служба командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

В украинском ведомстве заявили, что российские СМИ публикуют ложную информацию о том, что украинский военный был в состоянии алкогольного опьянения и самостоятельно оказался на временно оккупированной Россией территории Крыма.

“Если бы данная информация соответствовала действительности, видеообращение с соответствующей экспертизой были бы опубликованы первого же дня, а не через трое суток. Именно такой минимальный срок нужен спецслужбам РФ, чтобы психологически обработать задержанного, угрожая расправой и другими действиями”, – сказано в сообщении.

Также сообщается, что дальнейшие обстоятельства исчезновения военного будут выяснены правоохранительными органами в ходе следствия.

Напомним, что Федеральная служба безопасности России подтвердила задержание украинского военного, пропавшего 30 мая с поста в районе полуострова Чонгар.