Неповнолітня мешканка самопроголошеної псевдореспубліки “ДНР” перетнула мінні поля і прийшла лінію розмежування, щоб потрапити на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Зазначається, що подія сталася у четвер, 27 травня, близько 23:00. На позиції Збройних сил України зі сторони так званої “ДНР” біля смт Верхньоторецьке вийшла 16-річна дівчина. В МВС повідомили, що вона разом з бабусею, яка є її опікуном, проживає в окупованій Горлівці та має паспорт так званої “ДНР”.

“Правоохоронці встановили, що неповнолітня, після відпочинку з друзями, перетнувши мінні поля, свідомо прийшла на лінію розмежування смт Верхньоторецьке. Вона повідомила про бажання проживати на території неокупованої України. Зі слів дівчини, вона має родичів на Західній Україні”, – йдеться у повідомленні.

Наразі неповнолітньою опікується ювенальна поліція Донеччини та соціальна служба. Крім того, її оглянули медики, які не виявили жодних тілесних ушкоджень.

“З дівчиною працюють психологи. До встановлення всіх обставин неповнолітня перебуватиме у притулку під наглядом поліціянтів та працівників органів опіки дітей”, – додали в МВС.