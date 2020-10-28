В ночь на 28 октября хакеры взломали сайт предвыборной кампании кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, оставив там сообщение.

Сообщение некоторое время было на главной странице сайта.

Так, хакеры написали, что взломали сайт и хотят заявить, что мир уже устал от “фейк-ньюз”, которые передает ежедневно американский президент. Они указали, что пришло время миру узнать правду.

Информацию о хакерском взломе подтвердил пресс-секретарь избирательной кампании Трампа Тим Мертау.

“Мы работаем с правоохранительными органами по расследованию источники атаки. Хакеры не получили доступа к конфиденциальным данным, так как они не сохраняются на сайте. Сейчас работа сайта восстановлена”, – сообщил он.

Как известно, выборы президента США состоятся через неделю, 3 ноября.