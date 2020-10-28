Сообщение некоторое время было на главной странице сайта.
Так, хакеры написали, что взломали сайт и хотят заявить, что мир уже устал от “фейк-ньюз”, которые передает ежедневно американский президент. Они указали, что пришло время миру узнать правду.
Информацию о хакерском взломе подтвердил пресс-секретарь избирательной кампании Трампа Тим Мертау.
“Мы работаем с правоохранительными органами по расследованию источники атаки. Хакеры не получили доступа к конфиденциальным данным, так как они не сохраняются на сайте. Сейчас работа сайта восстановлена”, – сообщил он.
Как известно, выборы президента США состоятся через неделю, 3 ноября.
- У серпні цього року директор Національного центру контррозвідки і безпеки США Вільям Еваніна заявив, що Китай робить все можливе, щоб Дональд Трамп не виграв президентські вибори в листопаді, а Росія – ганьбить репутацію іншого кандидата – Джо Байдена.
- У жовтні американська корпорація Microsoft повідомила про те, що попередила масштабну хакерську атаку, яка могла б вплинути на майбутні президентські вибори в США.
- Шістьох російських офіцерів звинувачують в хакерських атаках на кілька держав, та колишніх радянських республік з метою зриву розслідувань проти Кремля.
- Співробітники американської розвідки стверджують, що за публікацією листів, які нібито належать Хантеру Байдену, може стояти Росія.