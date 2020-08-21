Офис генпрокурора Украины назвал единственный фактор, который привел к гибели более 300 украинских военных в Иловайске в августе 2014 года. Прокуратура считает, что Иловайская трагедия произошла из-за масштабного прямого вторжения России.

Об этом говорится в заявлении Офиса генпрокурора к шестой годовщине Иловайской трагедии.

“Согласно выводов экспертов и комплекса других полученных доказательств, единственным фактором, который привел к трагическим событиям в Иловайске, является военная агрессия ВС РФ. В ночь с 23 на 24 августа 2014 состоялось масштабное прямое вторжение вооруженных сил страны-агрессора на территорию Украины и дальнейшее совершения ими военных преступлений. На тот момент силы ВС РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава, до 60 танков, до 320 БМД (БМП), до 60 орудий, до 45 минометов и 5 противотанковых ракетных комплексов” , – говорится в заявлении.

В соответствии с установленными данных, критическое соотношение военных сил Украины в районе города Иловайск с подразделениями ВС РФ и представителей незаконных вооруженных формирований, контролируемых РФ составляло: личный состав – 1 к 18; танки – 1 к 11, бронетехника – 1 к 16; артиллерия – 1 к 15, “Грады” – 1 к 24.

Уже 24-25 августа батальоны МВД Украины “Днепр-1”, “Миротворец”, “Свитязь”, “Херсон”, “Ивано-Франковск”, Нацгвардии “Донбасс” и силы сектора “Б” попали в окружение врага.

После этого, 26-28 августа, между украинской и российской сторонами начались переговоры о предоставлении безопасных коридоров для выхода украинских военных из окружения.

Однако 29 августа 2014 по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба ВС РФ, в нарушение требования ст. 37 Дополнительного протокола к Женевской конвенции с 1949 года российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных, вместе с тремя пленными российскими десантниками во время выхода личного состава подразделений сил АТО в районе насалених пунктов Старобешево, Чумаки, Новодворская, Агрономичное, Многополье, Червоносельское , Осиновое, Новокатериновка Донецкой области.

Кроме того, в указанный период времени и месте, по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба ВС РФ, в нарушение ст. ст. 2, 12 Конвенции об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях от 12.08.1949, российские военнослужащие и подконтрольные ими регулярные незаконные вооруженные формирования совершили убийства раненых украинских военнослужащих, которые в результате полученных травм не сопротивлялись.

Таким образом, было совершено вероломное убийство 366 украинских воинов, 429 – получили ранения различной степени тяжести, 300 – попали в плен.

По результатам расследования агрессивной войны РФ против Украины в целом в настоящее время привлечены к уголовной ответственности за совершение указанных преступлений 110 человек, в том числе 68 граждан РФ, среди которых 21 министр. Указанные лица объявлены в розыск. В суд направлены 48 обвинительных актов в отношении 51 лица. Приговорами украинских судов 35 человек уже осуждены, в том числе 13 граждан РФ, в том числе 3 военнослужащих ВС РФ.

В Офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства передана информация о собранные доказательства совершения военных преступлений, в том числе вероломного убийства украинских военных в районе Иловайска.

Следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины продолжают сбор доказательств и установления всех виновных лиц.