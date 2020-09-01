Об этом говорится в соответствующем решении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений.
Как сообщалось ранее, в феврале 2019 Херсонский городской совет принял решение о переименовании улицы Лютеранской в улицу имени Екатерины Гандзюк — советника городского головы города и активистки. За переименование улицы проголосовали 38 депутатов.
В мае 2019 Окружной административный суд города Херсона признал противоправными и отменил переименование улицы Лютеранской и присвоения ей имени Екатерины Гандзюк.
Херсонский городской глава Владимир Миколаенко и Херсонский городской совет подали апелляционную жалобу на это решение. В ноябре 2019 Апелляционный административный суд отказал в ее удовлетворении.
Несколько истцов в своих исках отмечали, что переименование географических объектов осуществляется с учетом мнения большинства населения, проживающего на территории, где они расположены. Однако такое мнение никем не выяснялась при принятии решения о переименовании улицы Лютеранской. Кроме того, они уверяли, что городской совет принял это решение, нарушая регламент.
Миколаенко и депутаты мэрии иски не признали. Они настаивали на безосновательности исковых требований и обратились в Верховный суд. 27 августа суд постановил:
“Кассационную жалобу Херсонского городского совета оставить без удовлетворения. Решение Херсонского окружного административного суда от 10 мая 2019 года и постановление Пятого апелляционного административного суда от 6 ноября 2019 оставить без изменений”.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит. Таким образом, улицы имени Екатерины Гандзюк в городе больше нет.
Дело Гандзюк
Как известно, 31 июля 2018 года на Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.
В июне 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк: они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин (был помощником депутата Херсонского областного совета Николая Ставицкого).
В апреле 2020 года стало известно, что правоохранители завершили расследование производства об убийстве херсонской чиновницы и активисты Екатерины Гандзюк.
28 марта активисты движения “Кто заказал Катю Гандзюк?” заявили, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова оказывает давление на отца погибшей херсонской чиновницы. 27 апреля у Офиса президента на Банковой в Киеве активисты требовали отправить генпрокурора Ирину Венедиктову в отставку из-за “дела Гандзюк”.
- 18 августа в Днепровском районном суде Киева началось подготовительное заседание по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк. Один из подозреваемых – Алексей Левин появился в суде почти голый.
- В рамках рассмотрения дела об убийстве Екатерины Гандзюк прокуратура просит приговорить главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и экс-помощника депутата облсовета Алексея Левина к 12 годам лишения свободы.