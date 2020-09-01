Верховный суд не удовлетворил жалобу Херсонского горсовета на судебные решения, которыми переименования улицы Лютеранской и присвоения ей имени Екатерины Гандзюк были признаны противоправными и отменены.

Об этом говорится в соответствующем решении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Как сообщалось ранее, в феврале 2019 Херсонский городской совет принял решение о переименовании улицы Лютеранской в ​​улицу имени Екатерины Гандзюк — советника городского головы города и активистки. За переименование улицы проголосовали 38 депутатов.

В мае 2019 Окружной административный суд города Херсона признал противоправными и отменил переименование улицы Лютеранской и присвоения ей имени Екатерины Гандзюк.

Херсонский городской глава Владимир Миколаенко и Херсонский городской совет подали апелляционную жалобу на это решение. В ноябре 2019 Апелляционный административный суд отказал в ее удовлетворении.

Несколько истцов в своих исках отмечали, что переименование географических объектов осуществляется с учетом мнения большинства населения, проживающего на территории, где они расположены. Однако такое мнение никем не выяснялась при принятии решения о переименовании улицы Лютеранской. Кроме того, они уверяли, что городской совет принял это решение, нарушая регламент.

Миколаенко и депутаты мэрии иски не признали. Они настаивали на безосновательности исковых требований и обратились в Верховный суд. 27 августа суд постановил:

“Кассационную жалобу Херсонского городского совета оставить без удовлетворения. Решение Херсонского окружного административного суда от 10 мая 2019 года и постановление Пятого апелляционного административного суда от 6 ноября 2019 оставить без изменений”.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит. Таким образом, улицы имени Екатерины Гандзюк в городе больше нет.

Дело Гандзюк

Как известно, 31 июля 2018 года на Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

В июне 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк: они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин (был помощником депутата Херсонского областного совета Николая Ставицкого).

В апреле 2020 года стало известно, что правоохранители завершили расследование производства об убийстве херсонской чиновницы и активисты Екатерины Гандзюк.

28 марта активисты движения “Кто заказал Катю Гандзюк?” заявили, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова оказывает давление на отца погибшей херсонской чиновницы. 27 апреля у Офиса президента на Банковой в Киеве активисты требовали отправить генпрокурора Ирину Венедиктову в отставку из-за “дела Гандзюк”.