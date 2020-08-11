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“Вулверхэмптон” – “Севилья”
- 11 августа, 22:00. Германия. Дуйсбург. Стадион “MSV-Арена”
- Лига Европы 1/4 финала.
Главный арбитр: Даниэле Орсато (Чио, Италия)
Дисквалифицированные: Даниэль Поденсе (“Вулверхэмптон”)
Травмированные: Хонни – Томаш Вацлик (под вопросом), Неманья Гудель
Букмекеры и эксперты считают “Севилью” фаворитов этой пары, команда Лопатеги еще не проиграла ни одной встречи с середины февраля, а это 18 матчей. Также преимуществом будет большой еврокубковый опыт в том числе и выигранных трофеев в Лиге Европы. В свою очередь”Вулверхэмптон” под конец чемпионата Англии играл с последних сил и выглядели мягко говоря не очень. Также, “волки” не впечатлили в ответном поединке против “Олимпиакоса”.
Составы команд
Главному тренеру “Вулверхэмптона” нужно будет делать перестановки в команде после последней игры с “Олимпиакосом”. В том матче получил травму левый защитник Хонни и не сможет сыграть против “Севильи”, также не поможет команде Даниэль Поденсе. У португальца перебор желтых карточек. Вероятно, что эти потери могут заставить Нуну Эшпириту Санту вернуться к схеме 3-5-2. Впрочем, возможен и другой вариант, при котором тренер “Вулверхэмптона” не будет менять схему.
“Севилья” подходит к игре в полном боевом составе, не сможет сыграть только Неманья Гудель, у которого обнаружили коронавирус. И скорее всего мы увидим тот же состав, что и против “Ромы” в прошлом матче.
Ориентировочные составы:
“Вулверхэмптон”: Руи Патрисиу – Боли, Коуди, Саисс – Доэрти, Дендокер, Моутиньо, Невеш, Винагре – Хименес, Жота
“Севилья”: Вачлик – Навас, Диего Карлос, Кунде, Регилон – Фернандо, Жордан, Банега – Окампос, Мунир, Де Йонг
Где смотреть онлайн-трансляцию матча
В Украине правами на показ матчей Лиги Европы владеет группа компаний “Футбол 1”, “Футбол 2” и “Футбол 3”, которые входят в состав ООО “Медиа Группа Украина”. Сама же онлайн-трансляция матча “Вулверхэмптон” – “Севилья” будет идти на канале “Футбол 2”.
Начало трансляции матча “Вулверхэмптон” – “Севилья” в 22:00 .
Прогноз матча “Вулверхэмптон” – “Севилья” от букмекеров
По мнению букмекеров, фаворитом в поединке является “Севилья”. Букмекерские конторы отдают на победу испанской команды коэффициент 2.15, в то время как победу “волков“ оценили в 3.60. Ничью здесь оценили в 3.20.
Интересные факты
- “Севилья” и “Вулверхэмптон” ни разу не встречались между собой.
- “Вулверхэмптон” дважды встречался с представителями Испании в официальных турнирах: в Лиге Европы с “Эспаньолом” (победа и поражение) и в Лиге чемпионов с “Барселоной” (два поражения), и провел два контрольных поединка: против “Бетиса” (0:0) и “Вильярреала” (2:1).
- “Севилья” 21 раз встречалась с английскими командами (с учетом товарищеских матчей): 10 побед, 7 ничьих и 4 поражения.