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“Вулверхэмптон” – “Севилья”

11 августа, 22:00. Германия. Дуйсбург. Стадион “MSV-Арена”

Лига Европы 1/4 финала.

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Чио, Италия)

Дисквалифицированные: Даниэль Поденсе (“Вулверхэмптон”)

Травмированные: Хонни – Томаш Вацлик (под вопросом), Неманья Гудель

Букмекеры и эксперты считают “Севилью” фаворитов этой пары, команда Лопатеги еще не проиграла ни одной встречи с середины февраля, а это 18 матчей. Также преимуществом будет большой еврокубковый опыт в том числе и выигранных трофеев в Лиге Европы. В свою очередь”Вулверхэмптон” под конец чемпионата Англии играл с последних сил и выглядели мягко говоря не очень. Также, “волки” не впечатлили в ответном поединке против “Олимпиакоса”.

Составы команд

Главному тренеру “Вулверхэмптона” нужно будет делать перестановки в команде после последней игры с “Олимпиакосом”. В том матче получил травму левый защитник Хонни и не сможет сыграть против “Севильи”, также не поможет команде Даниэль Поденсе. У португальца перебор желтых карточек. Вероятно, что эти потери могут заставить Нуну Эшпириту Санту вернуться к схеме 3-5-2. Впрочем, возможен и другой вариант, при котором тренер “Вулверхэмптона” не будет менять схему.

“Севилья” подходит к игре в полном боевом составе, не сможет сыграть только Неманья Гудель, у которого обнаружили коронавирус. И скорее всего мы увидим тот же состав, что и против “Ромы” в прошлом матче.

Ориентировочные составы:

“Вулверхэмптон”: Руи Патрисиу – Боли, Коуди, Саисс – Доэрти, Дендокер, Моутиньо, Невеш, Винагре – Хименес, Жота

“Севилья”: Вачлик – Навас, Диего Карлос, Кунде, Регилон – Фернандо, Жордан, Банега – Окампос, Мунир, Де Йонг

Где смотреть онлайн-трансляцию матча

В Украине правами на показ матчей Лиги Европы владеет группа компаний “Футбол 1”, “Футбол 2” и “Футбол 3”, которые входят в состав ООО “Медиа Группа Украина”. Сама же онлайн-трансляция матча “Вулверхэмптон” – “Севилья” будет идти на канале “Футбол 2”.

Начало трансляции матча “Вулверхэмптон” – “Севилья” в 22:00 .

Прогноз матча “Вулверхэмптон” – “Севилья” от букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитом в поединке является “Севилья”. Букмекерские конторы отдают на победу испанской команды коэффициент 2.15, в то время как победу “волков“ оценили в 3.60. Ничью здесь оценили в 3.20.

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