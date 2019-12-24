Кабинет Министров Украины принял решение изменить подходы к финансированию университетов. Так, деньги будут выделяться в зависимости от результатов деятельности вузов.

Об этом проинформировали в пресс-службе КМУ.

Уже с января 2020 года будет работать формульный подход: 80 % бюджета университеты будут получать гарантированно для базовых расходов, остальное – в зависимости от ряда факторов: позиции в международных рейтингах, процента трудоустройства выпускников, объема привлеченных из альтернативных источников средств и тому подобное.

Количество студентов станет одним из нескольких, но не единственным критерием распределения средств.

В Кабмине ожидают, что такие шаги позволят повысить качество образования, которое студенты получают в университетах, и стимулировать экономически рациональное поведение вузов.

Основная идея новшества – снять прямую зависимость финансирования вузов от количества студентов и направить деньги в лучшие учебные заведения, которые будут оцениваться по конкретным показателям.