Об этом проинформировали в пресс-службе КМУ.
Уже с января 2020 года будет работать формульный подход: 80 % бюджета университеты будут получать гарантированно для базовых расходов, остальное – в зависимости от ряда факторов: позиции в международных рейтингах, процента трудоустройства выпускников, объема привлеченных из альтернативных источников средств и тому подобное.
Количество студентов станет одним из нескольких, но не единственным критерием распределения средств.
В Кабмине ожидают, что такие шаги позволят повысить качество образования, которое студенты получают в университетах, и стимулировать экономически рациональное поведение вузов.
Основная идея новшества – снять прямую зависимость финансирования вузов от количества студентов и направить деньги в лучшие учебные заведения, которые будут оцениваться по конкретным показателям.
- Ранее сообщалось, что в 2020 году изменится принцип финансирования учреждений высшего образования в Украине: университеты, включенные в престижные международные рейтинги, получат больше денежных средств.
- С 17 декабря вступили в силу новые правила приема в высшие учебные заведения в 2020 году.
- 18 декабря Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект, который предусматривает ряд изменений в сфере высшего образования. В частности, предусмотрен отказ от дипломов “государственного образца” и наказание за плагиат в дипломных работах.