Введение кассовых аппаратов для ФЛП отсрочено: Зеленский подписал закон

Об этом сообщили в Офисе президента.

Президент подписал закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно либерализации применения РРО плательщиками единого налога и отмене механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных штрафных санкций”, который Верховная Рада приняла 1 декабрь 319 голосами.

Этим законом предусмотрено:

1. Перенесение фискализации до 1 января 2022 года. То есть до 1 января 2022 года будет отсрочено обязательное применение РРО (кассовых аппаратов) для физических лиц-предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога 1 – 4 групп и объем доходов которых в течение календарного года не превышает 220 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года. Это не касается предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах с высокими рисками уклонения от налогообложения (“рисковые” виды деятельности).

2. Отмена кэшбека (отменяется возможность выплаты покупателю компенсации 100% стоимости приобретенных товаров (работ, услуг) в случае нарушения продавцом законодательства по РРО).

3. Все лимиты привязываются к минимальной заработной плате, в том числе лимиты фискализации. Речь идет о предельных объемах доходов, непревышение которых является одним из условий применения субъектами упрощенной системы налогообложения:

• К первой группе будут отнесены предприниматели, объем дохода которых в течение календарного года не превышает 167 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года. • Ко второй группе – предприниматели, объем годового дохода которых не превышает 834 размера минимальной заработной платы. • К третьей группе – предприниматели, у которых в течение календарного года объем дохода не превышает 1167 размеров минимальной зарплаты.

4. Вносятся изменения в перечень “рисковых” видов деятельности, для которых РРО обязательны уже в 2021 году. Список был существенно сокращен – в него теперь входят:

• реализация технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту; • реализация лекарственных средств, изделий медицинского назначения и предоставление платных услуг в сфере здравоохранения; • реализация ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней.

5. Отменяются штрафы за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, а также за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО.

6. Продлевается на год (до 1 января 2022 года) применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение субъектами хозяйствования отдельных требований закона об использовании регистраторов расчетных операций.