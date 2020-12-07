Введение кассовых аппаратов для ФЛП отсрочено: Зеленский подписал закон

Об этом сообщили в Офисе президента.
Президент подписал закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно либерализации применения РРО плательщиками единого налога и отмене механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных штрафных санкций”, который Верховная Рада приняла 1 декабрь 319 голосами.
Этим законом предусмотрено:
1. Перенесение фискализации до 1 января 2022 года. То есть до 1 января 2022 года будет отсрочено обязательное применение РРО (кассовых аппаратов) для физических лиц-предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога 1 – 4 групп и объем доходов которых в течение календарного года не превышает 220 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года. Это не касается предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах с высокими рисками уклонения от налогообложения (“рисковые” виды деятельности).
2. Отмена кэшбека (отменяется возможность выплаты покупателю компенсации 100% стоимости приобретенных товаров (работ, услуг) в случае нарушения продавцом законодательства по РРО).
3. Все лимиты привязываются к минимальной заработной плате, в том числе лимиты фискализации. Речь идет о предельных объемах доходов, непревышение которых является одним из условий применения субъектами упрощенной системы налогообложения:
• К первой группе будут отнесены предприниматели, объем дохода которых в течение календарного года не превышает 167 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года.
• Ко второй группе – предприниматели, объем годового дохода которых не превышает 834 размера минимальной заработной платы.
• К третьей группе – предприниматели, у которых в течение календарного года объем дохода не превышает 1167 размеров минимальной зарплаты.
4. Вносятся изменения в перечень “рисковых” видов деятельности, для которых РРО обязательны уже в 2021 году. Список был существенно сокращен – в него теперь входят:
• реализация технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту;
• реализация лекарственных средств, изделий медицинского назначения и предоставление платных услуг в сфере здравоохранения;
• реализация ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней.
5. Отменяются штрафы за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, а также за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО.
6. Продлевается на год (до 1 января 2022 года) применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение субъектами хозяйствования отдельных требований закона об использовании регистраторов расчетных операций.
- Как известно, в октябре 2019 президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты №128-IX и №129-IX. #Буквы разбирались, какие изменения ждут предпринимателей. Речь шла, в частности, о введении кассовых аппаратов для почти всего малого бизнеса.
- В Киеве и других городах произошло немало акций протеста. Предприниматели, среди прочего, требовали сохранения упрощенного учета и отчетности и отмены РРО для “упрощенцев”.
- На фоне акции протеста спикер ВР Дмитрий Разумков сообщил, что Верховная Рада планирует отложить введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения на один год.
- 17 ноября Верховная Рада Украины провалила голосование за законопроект, предусматривающий отсрочку. После этого под стенами ВР, где протестовали предприниматели, произошли столкновения.
- 1 декабря Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект, которым на 1 год переносится введение кассовых аппаратов.