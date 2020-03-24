Об этом говорится в статье #Букв “Экономика на карантине: где уже проявилась кризис, и как его “останавливают”.

Аналитик компании Maxigrain Елена Нероба рассказала #Буквам, что на данный момент правительство не имеет полного перечня предприятий агропромышленного комплекса Украины даже по названию и фактическим местоположением. Если в список “учреждений критической инфраструктуры жизнеобеспечения” не попадет какая-то часть из 40 тысяч украинских агропредприятий, то таким аграриям могут вполне законно запретить посевные работы в случае объявления чрезвычайного положения.

“Спасение утопающих” перевели на самих аграриев, которые должны до 22:00 воскресенья на специальный электронный адрес прислать все необходимые данные о своих агропредприятия. Предыдущий дедлайн был на 22:00 субботы, но все агропроизводители успели отправить данные, а обработать имеющуюся информацию работники аппарата Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) не успели, говорит Нероба.

Сообщение на Facebook заместителя министра экономического развития Светланы Панаиотиди, изданный в воскресенье свидетельствует, что МЭРТу пришлось буквально “на ходу” менять методику формирования списка критических предприятий в целом по экономике Украины. То есть – вместо общего перечня названий предприятий, как это было сделано в Америке и Италии, формировать перечень по отраслевому принципу товаров, работ и услуг.