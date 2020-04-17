На фоне пандемии коронавируса COVID-19 валовой внутренний продукт (ВВП) Китая в первом квартале 2020 года сократился на 6,8 % в годовом исчислении.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что такое сокращение экономики в Китае произошло впервые с 1992 года, когда страна официально начала вести подсчеты ВВП в квартальном исчислении.

Исторический спад второй по величине экономики в мире произошел из-за попыток сдержать коронавирус, в частности, из-за закрытия фабрик и торговых центров, а также прекращения туризма.

Кроме того, в поквартальном выражении китайская экономика упала на 9,8 % после роста на 1,5 % в октябре-декабре 2019 года.

Издание Financial Times отмечает, что это самое большое снижение ВВП в стране за 40 лет, с момента начала экономических реформ в 1979 году.

Представитель Национального бюро статистики Китая Мао Шэньюн заявил о “краткосрочных экономических издержках”.

“Мы не можем сказать, что основы долгосрочного экономического прогресса Китая изменились из-за краткосрочного шока (вызванного пандемией, – ред.)”, – сказал он, добавив, что среднегодовой рост экономики в течение следующих двух лет, по прогнозам, составит около 5 процентов.