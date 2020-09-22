Во втором квартале 2020 года ВВП Украины сократился на 11,4 %. В Национальном банке называют основным фактором падения сокращение внутреннего спроса на фоне карантина.

Соответствующие разъяснения опубликовала пресс-служба НБУ.

Так, согласно обновленным данным Государственной службы статистики, в апреле-июне 2020 года (во втором квартале) реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины сократился на 11,4 % по сравнению со II кварталом 2019 года.

По сравнению с I кварталом 2020 года падение реального ВВП составило 9,9 % (с учетом сезонного фактора).

“Во II квартале 2020 года реальный ВВП сократился на 11,4% в годовом измерении. Жесткие карантинные ограничения и снижение спроса привели к углублению падения экономики. Как следствие, реальный ВВП во II квартале по сравнению с I кварталом уменьшился на 9,9% в сезонно скорректированном выражении”, – отметили в связи с этим в НБУ.

В Национальном банке также назвали причины такого падения экономики:

1. Ключевым фактором спада ВВП стало сокращение внутреннего спроса, которое “обусловлено как прямым воздействием жестких карантинных ограничений на экономическую деятельность, так и косвенным – через неопределенность относительно дальнейшего развития ситуации с пандемией”.

“Как следствие, изменилось потребительское поведение граждан в сторону уменьшения покупки товаров и услуг не первой необходимости и инвестиционное поведение предприятий – в сторону отсрочки бизнес-проектов. В результате, потребительские расходы домохозяйств сократились впервые с 2015 года”, – подчеркнули в НБУ.

2. Весомым фактором падения ВВП было также падение инвестиций, которое “продолжалось вследствие ослабления внешнего и внутреннего спроса, неопределенности законодательного поля для отдельных секторов, в частности альтернативной энергетики”. Отмечается, что финансовые результаты предприятий стали хуже прошлогодних, в том числе “из-за роста затрат на эпидемиологическую защиту”.

По данным НБУ, наблюдается сокращение объемов экспорта товаров и услуг (на 9,0 % по сравнению с прошлым годом), однако “значительно меньшими темпами, чем импорт” (на 23,4%).

Ухудшение показателей экспорта было обусловлено спадом в сельском хозяйстве, слабым внешним спросом (в частности, на черные металлы) и меньшими объемами транзита газа, как и было предусмотрено соглашением с “Газпромом”. В то же время слабый потребительский и инвестиционный спрос обусловили стремительное сокращение импорта.

В НБУ уточнили, что во II квартале 2020 года “ухудшились показатели деятельности фактически всех отраслей экономики”.

При этом в Нацбанке прогнозируют “постепенное восстановление экономики” в III квартале 2020 года.

“Этому будут способствовать не только более мягкие условия карантина, но и усиление внешнего спроса и активизация внутреннего потребления. Однако экономическую активность будут сдерживать сохранение отдельных ограничений в условиях адаптивного карантина, а также усиление рисков дальнейшего роста заболеваемости коронавирусом”, – отметили в НБУ.