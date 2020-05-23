Британская телерадиокомпания ВВС написала о том, что Министерство юстиции Украины продает конфискованных собак.

Новость опубликована на сайте издания.

“Чистокровных собак, которые были конфискованы по решению суда в Украине для оплаты долгов их владельцев, выставили на аукцион онлайн”, – говорится в статье.

Отмечается, что этот аукцион вызвал критику. Изначально многие подумали, что это шутка. Но вскоре стало ясно, что собаки настоящие. Одна из них еще не продана, но у нее есть потенциальный покупатель.

Народный депутат от фракции “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко, которого ВВС называет оппозиционным подчеркнул, что судебные приставы не имеют права арестовывать невинных собак.

“Нам действительно нужно конфисковать домашних животных у их владельцев. Несмотря на то, что их забрали из-за неплатежеспособности их бывших владельцев, часто получается, что с домашними животными плохо обращаются”, – объяснил министр юстиции Денис Малюска в интервью “BBC-Украина”.

ВВС подчеркивает, что повседневная жизнь для многих украинцев дорогая, поскольку пенсии не успевают за резким ростом счетов за газ в последние годы.

Издание также напомнило, что ранее в этом году депутат в правящей партии президента Владимира Зеленского Евгений Брагарь советовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.