Британська телекомпанія ВВС отримала понад 110 тисяч скарг від британських користувачів, яким не сподобалось, що принцу Філіпу відвели занадто багато ефірного часу.

Про це повідомляє The Washington Post.

ВВС отримала 110 994 скарг щодо висвітлення смерті принца Філіпа, що є рекордом публічного невдоволення британського мовника.

Більшість програм на різних телеканалах скасували чи перенесли через те, що постійно транслювали ролики про життя чоловіка королеви Єлизавети II.

Зокрема, глядачам не сподобалося, що перенесли фінал кулінарного шоу MasterChef, скасовували такі шоу, як EastEnders та “Садівник садівників”.

Аудиторія каналу BBC One увечері 9 квітня знизилася на 6% в порівнянні з попереднім тижнем, аудиторія каналу BBC Two – на 65%.

Скарг було так багато, що мовнику довелося створити окрему вебсторінку для них.

Однак у ВВС сказали, що пишаються тим, як висвітлили тему про смерть принца Філіпа, оскільки вважають це подією національного значення. Наразі ВВС відмовляється коментувати скарги, заявивши, що офіційне оголошення з цього приводу буде зроблено в четвер, 15 квітня.

Подібна ситуація з ВВС була у 2005 році. Тоді 63 тисячі користувачів поскаржилися через випуск BBC “Джеррі Спрінгер: Мюзикл”.

Нагадаємо, 23 лютого стало відомо, що чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II принц Філіп підхопив інфекцію.

Філіп був госпіталізований в лікарню короля Едуарда VII в Лондоні 16 лютого. У березні його перевели в лікарню Святого Варфоломія – спеціалізовану високотехнологічну лікарню – для операції, яка пов’язана з “уже наявним серцевим захворюванням”.

Раніше повідомлялося, що у зв’язку з пандемією коронавірусу похорон герцога Единбурзького принца Філіпа відбудеться з деякими змінами. Прощання з членом королівської родини пройде без представників громадськості.