«Ви бачите, що там коїться»: Лукашенко і Путін вирішили допомогти Україні та Європі з вакцинацією

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним “допомогти громадянам країн Заходу та України, які хотіли б зробити щеплення від COVID-19”.

Про це він заявив на зустрічі з главами делегацій засідання Ради глав урядів держав СНД, інформує білоруське державне агентство БЕЛТА.

Лукашенко зазначив, що такої домовленості було досягнуто під час зустрічі з Путіним.

“Хоч їхні уряди поводяться непристойно щодо Білорусі, але ви бачите, який попит на “Спутник V” в західних державах, і до нас дуже багато людей всіляко намагаються пробратися. Люди просять: допоможіть! Ми домовилися з президентом Росії про те, що Білорусь відкриє кілька переходів на кордоні, облаштує там відповідні намети, якщо потрібно. У нас вистачає на кордоні цих пунктів, щоб прийняти охочих людей з території Польщі, Литви та інших держав. І особливо України. Там же наші люди живуть, однією мовою розмовляємо”, – заявив Лукашенко.

При цьому невизнаний президент Білорусі запевнив, що у його країні “в плановому порядку, спокійно проводиться вакцинація” без жодних проблем.

“Головне для нас зараз – захистити людей похилого віку та людей, які схильні в першу чергу до зараження коронавірусом. Ми їх підштовхуємо до цього, але не наполягаємо. Обов’язковою вакцинації не є і не буде. Але треба допомогти й сусідам, особливо українцям. Ви бачите, що там коїться“, – заявив Лукашенко.

Крім того, невизнаний білоруський лідер додав, що під час пандемії занепала світова економіка. У такий час, на думку Лукашенка, “Росія продемонструвала, що вона – лідер”, створивши чотири вакцини. Похвалився він й білоруською вакциною, яка, до речі, все ще “у пробірці”.

Що відомо про російську вакцину проти коронавірусу?

Як відомо, Росія з серпня стверджує, що розробила “першу у світі вакцину” проти COVID-19. Всесвітня організація охорони здоров’я, а також ряд європейських країн і установ охорони здоров’я висловили недовіру до цієї вакцини, враховуючи швидкість її розроблення.

У березні 2021 року Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) протягом тижня вивчало російську вакцину. Після цього голова правління ЕМА Кріста Віртхумер-Хохе застерегла країни від схвалення цього препарату:

“Це можна певною мірою порівняти з російською рулеткою… Я наполегливо не рекомендую національний екстрений дозвіл”.

Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі заявляв, що нова вакцина проти коронавірусу, яку створили в Росії, навряд чи безпечна та ефективна. Фаучі зауважував, що минуло занадто мало часу для того, щоб можна було ствердно говорити про ефективність вакцини.

Примітно, що станом на грудень клінічні випробування вакцини тривали. Третя, фінальна фаза клінічних досліджень, під час якої вакцина вводиться тисячам людей, а дослідники вивчають можливі побічні ефекти та ефективність, ще проходить. Дослідження проводять не лише в РФ, але і в Індії, Білорусі, ОАЕ, Венесуелі та інших країнах.

Наприкінці листопада розробники російської вакцини заявили про ефективність у 95%. Однак уже сплила інформація про випадки, коли вакцина не допомогла. Зокрема, 11 листопада стало відомо, що в Алтайському краї троє медиків захворіли на COVID-19 після того, як зробили щеплення. Попри це, Росія вже розпочала масову вакцинацію населення. Серед тих, хто вже вакцинувався, — голова політради “Опозиційною платформи — За життя” Віктор Медведчук і його родина.

Російська вакцина в Україні та інших країнах світу

Україна. 5 січня харківська компанія “Біолік” заявила, що подала до Міністерства охорони здоров’я заяву щодо реєстрації в України російської COVID-вакцини “Спутник V”.

Заяву було надіслано до МОЗ ще 31 грудня. Наступного дня, 1 січня, співголова політради партії “Опозиційна платформа — За життя” Віктор Медведчук заявляв, що російську вакцину проти коронавірусу “Спутник V” подали на реєстрацію в Україні. У свою чергу головний санлікар та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко переконував, що ця інформація є “чутками та політичними заявами” і не відповідає дійсності.

Згодом міністр охорони здоров’я України Максим Степанов підтвердив факт отримання заявки на реєстрацію в нашій країні російської вакцини проти коронавірусу “Супутнік V”.

У лютому Кабінет Міністрів України заборонив реєструвати й використовувати російську вакцину проти COVID-19 на території України. А міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що російську вакцину проти коронавірусу “Спутник V” в Україні не зареєструють за жодних умов.

Бразилія. Через відсутність послідовних і надійних даних колегія Anvisa (регулятор контролю якості медпрепаратів Бразилії) одноголосно вирішила не рекомендувати російську вакцину “Спутник V”.

Молдова. Президентка Молдови Мая Санду звернулася до посла РФ Олега Васнєцова з проханням посприяти швидкому отриманню країною російської вакцини проти коронавірусу Sputnik V.

Австрія. Австрія веде переговори з Росією стосовно закупівлі мільйона доз вакцини проти коронавірусу “Спутник V”, яка ще не схвалена Європейським агентством з лікарських засобів.

Аргентина. Мер аргентинського міста Роке Перес в провінції Буенос-Айрес Хуан Карлос Гаспаріні прищепився проти коронавірусу російською вакциною “Супутник V” і з портретом президента РФ Володимира Путіна в руках.

Словаччина. Закупівля російської вакцини призвела до політичної кризи в країни. До того є Росія поставила в Словаччину вакцину “Спутник V”, не ідентичну тій, яку схвалив авторитетний науковий журнал The Lancet.

Північна Македонія. Регулятор країни схвалив російську вакцину “Спутник V”.

Чехія. У квітні прем’єр-міністр країни Андрій Бабіш звільнив міністра охорони здоров’я Яна Блатни. Причиною стала відмова закупити російську вакцину проти COVID-19 “Спутник V”.

Туреччина. Наприкінці квітні стало відомо, що Туреччина підписала угоду про отримання 50 млн доз вакцини проти коронавірусу російського виробництва “Спутник V”. Ще 4 місяці тому МОЗ країни заявляв, що це “виходить за рамки інтересів”.