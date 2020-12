«Вы должны быть жесткими»: Трамп попросил сенаторов помочь ему обжаловать результаты выборов

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

В частности, Трамп вновь подчеркнул, что он “выиграл эти выборы со значительным преимуществом”.

“Сенатор Митч Макконнелл и сенаторы-республиканцы должны быть более жесткими, иначе у вас больше не будет Республиканской партии. Мы победили на президентских выборах со значительным преимуществом. Не позволяйте им украсть это”, – написал Трамп.

.@senatemajldr and Republican Senators have to get tougher, or you won’t have a Republican Party anymore. We won the Presidential Election, by a lot. FIGHT FOR IT. Don’t let them take it away!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2020