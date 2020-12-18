«Вы должны быть жесткими»: Трамп попросил сенаторов помочь ему обжаловать результаты выборов

Об этом Трамп написал в своем Twitter.
В частности, Трамп вновь подчеркнул, что он “выиграл эти выборы со значительным преимуществом”.
“Сенатор Митч Макконнелл и сенаторы-республиканцы должны быть более жесткими, иначе у вас больше не будет Республиканской партии. Мы победили на президентских выборах со значительным преимуществом. Не позволяйте им украсть это”, – написал Трамп.
.@senatemajldr and Republican Senators have to get tougher, or you won’t have a Republican Party anymore. We won the Presidential Election, by a lot. FIGHT FOR IT. Don’t let them take it away!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2020
Напомним, что 15 декабря глава республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл публично признал демократа Джо Байдена избранным президентом США. Этот поступок разгневал Трампа.
- Сенатор штата Северная Каролина Боб Стейнбург в своем Facebook перефразировал комментатора консервативного парламента и сделал радикальное предложение действующему президенту Дональду Трампу.
- Байден решительно призвал Трампа признать свое поражение. Теперь, когда Коллегия выборщиков закрепила волеизъявление американцев и подтвердил его победу, Байден пытается активизировать свои усилия, чтобы создать систему передачи власти. Однако он не может этого сделать, так как Трамп отказывается признавать свое поражение.
- Трамп угрожает остаться в Белом доме после инаугурации Байдена. Действующий президент США Дональд Трамп до сих пор отказывается принимать реальность и признать свое поражение. Но календарь постоянно отсчитывает последние дни его пребывания в должности.