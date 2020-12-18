Covid-19 Украина

обновлено 18.12.2020 в 20:02

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«Вы должны быть жесткими»: Трамп попросил сенаторов помочь ему обжаловать результаты выборов

Действующий президент США Дональд Трамп не оставляет надежд вернуть себе власть и не признает свое поражение. Он обратился к сенаторам и призвал их "бороться за результаты выборов", иначе Республиканская партия может прекратить свое существование.

Пятница, 18 декабря 2020, 20:23

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

В частности, Трамп вновь подчеркнул, что он “выиграл эти выборы со значительным преимуществом”.

“Сенатор Митч Макконнелл и сенаторы-республиканцы должны быть более жесткими, иначе у вас больше не будет Республиканской партии. Мы победили на президентских выборах со значительным преимуществом. Не позволяйте им украсть это”, – написал Трамп.

Напомним, что 15 декабря глава республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл публично признал демократа Джо Байдена избранным президентом США. Этот поступок разгневал Трампа.

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Теги: голосування, Байден, выборы, Трамп

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