Об этом сообщает движение ЧЕСТНО.

Отмечается, что около 6 утра в помещение зашли спецназовцы. Они вывели из Дома культуры всех, кто не имеет отношения к избирательному процессу.

“В помещении остались только члены участковой избирательной комиссии (УИК). В это время членов ОИК не было. Напоминаем, заседание по закону непрерывное, но члены ОИК его прервали”, – говорится в сообщении.

Около 11:00 помещение ОИК начали окружать спецназовцы. Также здание окружили авто. Уже в 11:30 прибыли члены ОИК и начали работу.

По данным движения ЧЕСТНО, в помещении были мешки с документацией, которую сдали члены УИК и оставляли на ночь в помещении Дома культуры. Сегодня, по словам членов ОИК, положение мешков изменилось.

Кроме того, один из членов участковой избирательной комиссии заявил, что была попытка проникновения на УИК, чтобы похитить печать из сейфа. Однако она не удалась, посколько помешала полиция.

Выборы на 87-м округе

Напомним, довыборы в Верховную Раду на 87-м округе назначили после того, как сложил полномочия нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андриевич (после избрания на местных выборах мэром Надворной).

“Европейская Солидарность” выдвинула в этом округе волонтера Марусю Звиробий-Биленьку. Также баллотировались представитель партии “За майбутне” Александр Шевченко (экс-директор туристического комплекса “Буковель”) представитель “Свободы” Руслан Кошулинский; бывший заместитель министра доходов и сборов и экс-глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк.

“Слуга народа” выдвинула кандидатуру Василия Вирастюка, известного украинского силача. Сам Вирастюк заявил, что баллотироваться ему предложил лично президент Владимир Зеленский.

Звиробий-Биленька сняла свою кандидатуру в пользу кандидата от ВО “Свобода” Руслана Кошулиского.

Накануне выборов пресс-служба президента Владимира Зеленского отчиталась о том, как глава государства обсудил ход вакцинации в Ивано-Франковской области с кандидатом от “Слуги народа” на довыборах в Верховную Раду Василием Вирастюком. Гражданская сеть ОПОРА осудила обнародование пресс-службой президента пресс-релиза о совещании с Вирастюком, отметив, что это является злоупотреблением админресурса.

Депутат от “ЕС” Виктория Сюмар убеждена, что на довыборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области “точно победил админресурс и точно проиграли патриотические силы”. Она раскритиковала политсилы за то, что кроме “ЕС” никто не поддержал Кошулинского.

Как сообщалось, 31 марта около двух десятков нардепов от “Слуги народа” отправились в Ивано-Франковскую область, где устроили акцию в поддержку кандидата на довыборах в Раду Василия Вирастюка.

Депутаты отмечали, что их целью было “выяснить ситуацию с подсчетом голосов в 87-м избирательном округе”, который был заблокирован два дня.

Перед блокированием работы ЦИК обработала 67,5% протоколов. По имеющимся результатам, лидирует кандидат от “Слуги народа” Василий Вирастюк (31,3%). Далее следуют кандидат от “Свободы” Руслан Кошулинский (28,88%) и кандидат от “За майбутнє” Александр Шевченко (28,73%).

Все три политсилы, кандидаты которых лидируют в округе, обвиняют конкурентов в многочисленных нарушениях. Кошулинский выступил за проведение перевыборов, а “Слуга народа” требовала пересчета голосов.