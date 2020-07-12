Об этом сообщает телеканал TVN24.
Анджей Дуда получил 50,4% поддержки, а Рафал Тшасковски – 49,6% – согласно опросу, проведенному Ipsos. Компания сообщила, что на основании этого экзит-полла невозможно определить победителя выборов. Погрешность для экзит-полла составляет 2 процента, а разница в поддержке между двумя кандидатами составляет 0,8 %.
Поэтому окончательный результат уже будет после объявления официальных подсчетов голосов в понедельник.
Явка на выборах составила 68,9%, что является абсолютным рекордом за историю независимой Польши.
Дуда после окончания второго тура президентских выборов заявил, что он рад своему переизбранию на второй срок.
В то же время польский лидер признал, что это пока предварительные результаты голосования.
“Выиграть выборы при почти 70-процентной явке – это небывалое событие”, — сказал Дуда.
В свою очередь Тшасковский убежден, что подсчет всех голосов покажет, что победу одержал он.
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“Все, что вам нужно сделать, это подсчитать голоса”, – добавил он.
Он подчеркнул, что “эта ночь будет нервной для всех в Польше”.
“Но я абсолютно убежден, что если мы будем считать голос за голосом, мы победим”, – сказал он.
Ожидается, что первые частичные официальные результаты второго тура будут объявлены утром в понедельник.
- Напомним, в первом туре президентских выборов в Польше лидерство получил нынешний государственный лидер Анджей Дуда.
- Согласно соцопросу службы Pollster для программы “Wiadomości” польского телеканала TVP1, большинство поляков отдает победу на выборах президента нынешнему государственному лидеру Анджею Дуде.