Во втором туре выборов президента Польши, которые состоялись сегодня, предварительную победу с отрывом в менее 1% одержал действующий президент Анджей Дуда. Ipsos, которая проводила опрос, сообщила, что на основании экзит-полла невозможно определить победителя выборов.

Об этом сообщает телеканал TVN24.

Анджей Дуда получил 50,4% поддержки, а Рафал Тшасковски – 49,6% – согласно опросу, проведенному Ipsos. Компания сообщила, что на основании этого экзит-полла невозможно определить победителя выборов. Погрешность для экзит-полла составляет 2 процента, а разница в поддержке между двумя кандидатами составляет 0,8 %.

Поэтому окончательный результат уже будет после объявления официальных подсчетов голосов в понедельник.

Явка на выборах составила 68,9%, что является абсолютным рекордом за историю независимой Польши.

Дуда после окончания второго тура президентских выборов заявил, что он рад своему переизбранию на второй срок.

В то же время польский лидер признал, что это пока предварительные результаты голосования.

“Выиграть выборы при почти 70-процентной явке – это небывалое событие”, — сказал Дуда.

В свою очередь Тшасковский убежден, что подсчет всех голосов покажет, что победу одержал он.

“Все, что вам нужно сделать, это подсчитать голоса”, – добавил он.

Он подчеркнул, что “эта ночь будет нервной для всех в Польше”.

“Но я абсолютно убежден, что если мы будем считать голос за голосом, мы победим”, – сказал он.

Ожидается, что первые частичные официальные результаты второго тура будут объявлены утром в понедельник.