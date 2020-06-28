Об этом сообщает телеканал TVN24 со ссылкой на экзит-полл, обнародованный по результатам голосования на 28 июня.
По данным экзит-полла, Дуда получил 41,8% голосов, а Тшасковский — 30,4%. Второй тур, в котором именно они определят победителя, состоится 12 июля.
Другие кандидаты, участвовавшие в выборах, получили значительно меньшую поддержку избирателей. Так, независимого кандидата Шимона Головню поддержали 13,3%, кандидата от крайней правой партии “Конфедерация” Кшиштофа Босака — 7,4%, главу партии “Весна” Роберта Бедроня — 2,9%, а руководителя Польской крестьянской партии Владислава Косиняк-Камыш — 2,6%.
- Президентские выборы в Польше, назначенные на 10 мая, перенесли из-за эпидемии коронавируса.
- Ранее ряд бывших президентов и премьеров Польши в открытом письме заявили, что не будут голосовать на предстоящих президентских выборах, и призвали граждан поступить так же. Политики подчеркнули, что считают “псевдовыборами” назначенные на 10 мая президентские выборы в той форме, в которой они запланированы (голосование по почте).