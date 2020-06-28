Во второй тур выборов президента Польши проходят действующий глава государства Анджей Дуда и главный оппозиционный кандидат от "Гражданской платформы", мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Об этом сообщает телеканал TVN24 со ссылкой на экзит-полл, обнародованный по результатам голосования на 28 июня.

По данным экзит-полла, Дуда получил 41,8% голосов, а Тшасковский — 30,4%. Второй тур, в котором именно они определят победителя, состоится 12 июля.

Другие кандидаты, участвовавшие в выборах, получили значительно меньшую поддержку избирателей. Так, независимого кандидата Шимона Головню поддержали 13,3%, кандидата от крайней правой партии “Конфедерация” Кшиштофа Босака — 7,4%, главу партии “Весна” Роберта Бедроня — 2,9%, а руководителя Польской крестьянской партии Владислава Косиняк-Камыш — 2,6%.