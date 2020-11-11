Демократ Джо Байден имеет достаточно голосов выборщиков для избрания президентом даже без учета результатов в Джорджии. Кроме того, избирательные чиновники не нашли никаких доказательств распространенных фальсификаций избирателей, несмотря на заявления президента Трампа.

Об этом пишет издание The New York Times.

В среду, 11 ноября, республиканский государственный секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер позволил пересчитать голоса избирателей в штате. Этого решения требовал президент Трамп, но вряд ли ситуация изменится коренным образом.

Сейчас Байден побеждает Трампа в Джорджии более чем на 14 000 голосов, при этом подсчитаны почти все бюллетени.

Раффенспергер заявил журналистам, что согласился на пересчет голосов в штате из-за “национального значения” результата. Он признал, что процесс будет тяжелым, ведь придется вручную перечислить около 5 млн голосов. Но результат успокоит республиканцев и демократов. Окончательный результат будет до 20 ноября.

За перерасчетом будут следить наблюдатели от Байдена и Трампа.

Очевидно, что, даже если бы Трамп выиграл в Джорджии, Байден, который сегодня имеет 279 голосов виборщиков, все равно победил бы на национальных выборах.

Эксперты уверены, что Раффенспергер испытал давление со стороны Трампа, поэтому согласился на пересчет голосов.

Известно, что Даг Коллинз, республиканец, представляющий команду Трампа в Джорджии, во вторник направил Раффенспергеру письмо с просьбой о пересчете голосов. Но он потребовал более интенсивного процесса, чем типичный перерасчет с использованием компьютерного сканера. Сам Раффенспергер отметил, что это письмо не повлияло на решение о пересчете голосов.