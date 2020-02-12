Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

“Комиссия внесла изменения в свое постановление от 29 ноября 2018 № 234 “О Порядке назначения первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов”. В частности, изменениями предусмотрено, что в год проведения очередных местных выборов первые местные выборы назначаются на дату очередных местных выборов”, — говорится в сообщении.

Такое решение ЦИК объяснила тем, что “в случае назначения первых выборов на последнее воскресенье апреля, срок полномочий депутатов, избранных на них, продолжался бы фактически только несколько месяцев”, а их организация обошлась бы государству в 35,3 млн гривен.

Также ЦИК обратила внимание на низкую активность и заинтересованность граждан в участии в выборах в ОТГ накануне очередных местных выборов.

Кроме этого, выборы в апреле были бы нецелесообразными и по той причине, что переход ОТГ на прямые отношения с государственным бюджетом для получения дополнительного ресурса предусмотрен только с началом нового бюджетного периода.