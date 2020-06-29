Об этом сообщает польский телеканал tvn24.pl.

Так, по состоянию на 11:30 действующий президент Польши набирает 42,9% голосов. На втором месте – кандидат от “Гражданской платформы”, мэр Варшавы Рафал Тшасковський – у него 30,3%. На третьем месте кандидат Шимон Головня с 14,00%.

Другие кандидаты, согласно обработанным протоколам, предварительно получают следующие результаты: Кшиштоф Босак – 6,9%, Владислав Косиняк-Камыш – 2,5%, Роберт Бедронь – 2,03%.

Остальные получили менее 1%.

По данным Национальной избирательной комиссии, явка составила 53,29%.