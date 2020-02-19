Граждане Соединенных штатов Америки поддерживают кандидата-демократа Берни Сандерса, но его идеология все еще не пользуется популярностью.

Об этом свидетельствуют данные опроса NPR/PBS NewsHour/Marist .

Опрос проводился в Институте общественного мнения Marist с 13 по 16 февраля. В рамках исследования были опрошены 1416 человек, из них 1164 — зарегистрированные избиратели.

Среди опрашиваемых 28% взрослых ответили, относятся к социализму положительно. Еще 58% ответили, не оценивают его благоприятно.

Те, кто высказался в пользу социализма, чаще всего были избирателями-демократами (около половины). При этом среди избирателей-республиканцев положительную оценку дали только 7%. Число поддерживающих социализм независимых избирателей — около 23%.

Стоит также отметить, что в поддержку социализма чаще всего выступали молодые люди, миллениалы (18-38 лет).

Как известно, в США социализмом принято называть все то, что предлагают внедрить демократы. Это повышение налогов для богатых, увеличение минимальной заработной платы, законодательство о доступном медицинском обслуживании.

“Твердая позиция, что все, что не нравится Республиканской партии, является социализмом, ослабило способность этого слова”, – отмечал политический обозреватель The Washington Post Пол Вельдман.

Также Вельдман подчеркивал, что не был бы удивлен опросом, во время которого американцев попросили бы назвать имена социалистов, и они бы назвали Иосифа Сталина и Фиделя Кастро.