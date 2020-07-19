Covid-19 Украина

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Выборы в США: Байден на 15% опережает Трампа в национальном опросе

Рейтинг экс-вице-президента США Джо Байдена среди опрошенных зарегистрированных избирателей составил 55%.

Воскресенье, 19 июля 2020, 20:34

Об этом свидетельствуют усредненные результаты опроса, проведенного по заказу телеканала ABC News и издания The Washington Post.

Участникам опроса предложили ответить на вопрос, за кого они бы проголосовали, если бы выборы состоялись в тот же день. Рейтинг Байдена среди опрошенных зарегистрированных избирателей составил 55%, Трампа — 40%. В конце марта разрыв был минимален: 49% – 47%.

В выборке потенциальных избирателей Байдена поддерживают 54%, Трампа – 44%.

На увеличение перевеса демократа повлияла, в частности, политика Белого дома по противодействию коронавирусу, пришли к выводу социологи.

Опрос проводился методом телефонного интервью 12–15 июля, в нем приняли участие 1006 респондентов. Погрешность усредненных результатов – не более 3,5%.

Теги: выборы в США, Дональд Трамп

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