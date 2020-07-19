Выборы в США: Байден на 15% опережает Трампа в национальном опросе

Об этом свидетельствуют усредненные результаты опроса, проведенного по заказу телеканала ABC News и издания The Washington Post.
В выборке потенциальных избирателей Байдена поддерживают 54%, Трампа – 44%.
На увеличение перевеса демократа повлияла, в частности, политика Белого дома по противодействию коронавирусу, пришли к выводу социологи.
Опрос проводился методом телефонного интервью 12–15 июля, в нем приняли участие 1006 респондентов. Погрешность усредненных результатов – не более 3,5%.
- По данным опроса, проведенного в начале мая, Джо Байден опережал Дональда Трампа на 5%.
- В соответствии с результатами опроса, проведенного 25-28 мая, Байден увеличил отрыв от Трампа в предвыборном рейтинге до 11%.