Выборы в США: Байден на 15% опережает Трампа в национальном опросе

Об этом свидетельствуют усредненные результаты опроса, проведенного по заказу телеканала ABC News и издания The Washington Post.

Участникам опроса предложили ответить на вопрос, за кого они бы проголосовали, если бы выборы состоялись в тот же день. Рейтинг Байдена среди опрошенных зарегистрированных избирателей составил 55%, Трампа — 40%. В конце марта разрыв был минимален: 49% – 47%.

В выборке потенциальных избирателей Байдена поддерживают 54%, Трампа – 44%.

На увеличение перевеса демократа повлияла, в частности, политика Белого дома по противодействию коронавирусу, пришли к выводу социологи.

Опрос проводился методом телефонного интервью 12–15 июля, в нем приняли участие 1006 респондентов. Погрешность усредненных результатов – не более 3,5%.