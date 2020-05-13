Об этом свидетельствуют данные опроса CNN/SSRS.
По данным опроса, 51% зарегистрированных избирателей по всей стране поддерживают Байдена, а 46% — Трампа. При этом 95% тех, кто идентифицирует себя как демократ, высказывают поддержку Байдену. Трампа поддерживает такая же доля республиканцев.
Что касается независимых избирателей, тут ситуация обратная: 50% поддерживают Трампа, 46% — Байдена.
Также данные опроса свидетельствует о том, что женщины чаще выбирают Байдена, чем Трампа (55% против 41%). Мужчины — наоборот (50% за Трампа, 46% за Байдена).
Среди белого населения США преимущество у Трампа (55% против 43% за Байдена). При этом представители других рас поддерживают Байдена и отрыв в этой категории значительный — 69% против 26%.
Избиратели в возрасте 65+ чаще выражают поддержку Байдену. В то же время популярность Трампа среди молодых американцев за последние месяцы значительно возросла. Опрошенные американцы младше 45 лет поддерживают кандидатов в равной степени — 49% Байдена и 46% Трампа.
Напомним, выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года. Трамп исключает перенос выборов в связи с пандемией.
- Ранее сенатор-демократ Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки в США. Таким образом, Байден остался единственым претендентом на пост кандидата в президенты США от Демпартии.
- Берни Сандерс, Барак Обама, Хиллари Клинтон и Элизабет Уоррен поддержали кандидатуру Байдена.