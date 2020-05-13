Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден на 5 пунктов опережает действующего президента Дональда Трампа в общенациональном опросе.

Об этом свидетельствуют данные опроса CNN/SSRS.

По данным опроса, 51% зарегистрированных избирателей по всей стране поддерживают Байдена, а 46% — Трампа. При этом 95% тех, кто идентифицирует себя как демократ, высказывают поддержку Байдену. Трампа поддерживает такая же доля республиканцев.

Что касается независимых избирателей, тут ситуация обратная: 50% поддерживают Трампа, 46% — Байдена.

Также данные опроса свидетельствует о том, что женщины чаще выбирают Байдена, чем Трампа (55% против 41%). Мужчины — наоборот (50% за Трампа, 46% за Байдена).

Среди белого населения США преимущество у Трампа (55% против 43% за Байдена). При этом представители других рас поддерживают Байдена и отрыв в этой категории значительный — 69% против 26%.

Избиратели в возрасте 65+ чаще выражают поддержку Байдену. В то же время популярность Трампа среди молодых американцев за последние месяцы значительно возросла. Опрошенные американцы младше 45 лет поддерживают кандидатов в равной степени — 49% Байдена и 46% Трампа.

Опрос был проведен 7-10 мая в телефонном режиме живым интервьюером. В нем приняли участие 1112 случайных взрослых американцев. Результаты для полной выборки имеют погрешность около 3,7 процентных пунктов.

Напомним, выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года. Трамп исключает перенос выборов в связи с пандемией.