Бывший вице-президент США Джо Байден одержал победу в четырех из шести штатов на праймериз Демократической партии, которые состоялись во вторник, 10 марта.

Об этом сообщает издание The New York Times.

Так, Байден побеждает в штате Мичиган, где разыгрывалось самое большое число голосов делегатов — 125. По итогам подсчета 96,4 % голосов он набирает 52,9 % (53 голоса), информирует The Washington Post. Соперник Байдена – сенатор от Вермонта Берни Сандерс набирает 36,7 % (39 голосов). Указанный штат считается одним из ключевых в борьбе за президентский пост в США.

Кроме того, Байден опережает своего конкурента Сандерса в штатах Миссисипи (81 %), Миссури (60,1 %) и Айдахо (48,9 %).

Берни Сандерс, в свою очередь, лидирует в штате Вашингтон, но с небольшим отрывом: 32,7 % против 32,5 % у Байдена. Таким образом, голоса делегатов разделились примерно поровну.

Кроме того, Сандерс побеждает на внутрипартийном голосовании в Северной Дакоте.

Стоит отметить, что в последних двух штатах на кон поставлено меньше делегатов партийного съезда, чем в Миссисипи, Миссури, Айдахо и Мичигане, где победил Байден.

Как отмечает The New York Times, победа бывшего вице-президента в четырех штатах нанесла серьезный удар по Сандерсу. Так, Байден увеличил отрыв от конкурента за счет голосов как темнокожих, так и белых избирателей (в том числе из рабочего класса), что имеет большое значение для победы в борьбе за официальное выдвижение кандидатом от Демократической партии.

“Во время праймериз во вторник Байден собрал сильную избирательную коалицию, которая объединила самых лояльных избирателей Демократической партии – включая афроамериканцев, женщин и членов профсоюзов – и умеренных белых избирателей”, – пишет издание.

Сандерс рассчитывал взять реванш в Мичигане, где его победа четыре года назад придала ему большой вес в противостоянии на праймериз с Хиллари Клинтон. Но на этот раз сенатору победить там не удалось.

Отмечается, что если Байден уверенно выиграет праймериз во Флориде на следующей неделе, он практически не оставит Сандерсу шансов в президентской гонке.

Для того, чтобы заручиться номинацией Демократической партии на президентских выборах, нужно собрать 1 991 голос делегатов.