Об этом сообщает американский телеканал CNN.

По состоянию на 18 февраля сенатор из Вермонта Берни Сандерс является лидером среди кандидатов-демократов. В частности, он набрал 31% в опросе NPR/PBS NewsHour/Marist College.

В среднем результат Сандерса в опросах — около 25%. Это самый высокий его результат с тех пор, как бывший вице-президент США Джо Байден подключился в президентской гонке.

Его положительный рейтинг среди потенциальных первичных избирателей-демократов составлял 76% в опросе, проведенном Университетом Куиннипака после голосования в Айове. В качестве второго выбора Сандерса выбрали 11% избирателей-демократов.

Как отмечает аналитик CNN Харри Энтен, сложно найти штат (кроме, вероятно, Флориды), где Сандерс был бы недостаточно конкурентоспособен. При этом контингент людей, которые поддерживают Сандерса, весьма разнообразен. В среднем по результатам недавних общенациональных опросов он набирает 20% голосов и выше среди афроамериканцев, латиноамериканцев и белых избирателей.

Харри Энтен отмечает, что даже если Сандерс не получит никакой дополнительной поддержки, он уже набирает 15% голосов в большинстве государственных вопросов. Поддержка в 15% позволит ему получить делегатов в большинстве штатов.

Речь идет о делегатах на общенациональную конвенцию Демократической партии, которые избирают во время первичных внутрипартийных выборов (праймериз) в каждом из штатов. Кандидат, который на конвенции получит наибольшее число голосов делегатов, будет номинирован от партии на президентские выборы.

По мнению аналитика, кроме Сандерса быть уверенным в такой поддержке не может ни один другой кандидат-демократ. Тем не менее, остается возможным и такой сценарий, при котором Сандерс получит большинство делегатов на конвенции, но по итогам проиграет на съезде партии.

В эту субботу состоится собрание партии в Неваде. По прогнозам, у Сандерса есть примерно 3 из 5 шансов на победу там, в то время как у других кандидатов — один и меньше.